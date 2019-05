Han prickade stolpen sent i tredje perioden. I förlängningen prickade Carl Gunnarsson däremot rätt. Med karriärens första slutspelsmål sköt den svenske veteranbacken St. Louis Blues till sin första finalseger i klubbens historia – och till 1–1 i matcher mot Boston Bruins.

– Jag hade älskat att få målet i tredje perioden, men vem bryr sig. Vi vann matchen, säger Gunnarsson efter Blues 3–2-seger.



St. Louis Blues har kvitterat finalserien mot Boston Bruins till 1–1 i matcher. Detta tack vare en osannolik hjälte. Det var nämligen ingen annan än svensken Carl Gunnarsson som blev lagets stora matchvinnare när man besegrade Bruins med 3–2 i TD Garden i natt.

32-åringen från Örebro höll på att bli hjälte redan i den tredje perioden då han vid ställningen 2–2 träffade Tuukka Rasks ena stolpe. 3.51 in i förlängningen hade han desto mer tur. Under en avvaktande utvisning för Bruins fick han pucken av Ryan O’Reilly och knäppte i väg ett snabbt skott som letade sig förbi en skymd Rask.

– Jag hade älskat att få målet i tredje perioden, men vem bryr sig. Vi vann matchen och det är allt som betyder någonting. Det är en underbar känsla just nu, säger Carl Gunnarsson till NBC Sports.

– Jag vet inte vad killarna sa när de kom fram för att fira med mig. De var så uppumpade och jag var så uppumpad att det inte gick att ta in. Men nu åker vi hem med det här och jobbar vidare.

Carl Gunnarsson's first career playoff goal couldn't have come at a better time, as his one-timer wins this game in overtime for the #STLBlues.

The Stanley Cup Final is going back to St. Louis with both teams knotted at 1-1. pic.twitter.com/6b3dMlOpb4

— Eliteprospects (@eliteprospects) May 30, 2019