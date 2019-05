Oskar Sundqvists tackling på Matt Grzelcyk i nattens andra Stanley Cup-final mellan Boston och St.Louis har rört upp känslor. Nu berättar NHL-insidern Pierre LeBrun att ligan kommer ta sig en ordentlig titt på situationen.

Det var med drygt två minuter kvar av den första perioden i nattens andra Stanley Cup-final som Blues Oskar Sundqvist delade ut en tung tackling på Bruins back Matt Grzelcyk som blev liggande. Tacklingen träffade huvudet och Grzelcyk fördes senare till sjukhus enligt nordamerikanska medieuppgifter.

En som inte var helt nöjd med tacklingen var Bostons David Backes som menar att tacklingen borde gett mer än två minuter på botbänken.

— Annars kommer det bli brist på backar i den här serien, sa han till NBC.

En som dock försvarade tacklingen var Don Cherry.

— Jag klandrar inte killen (Sundqvist). Han ska bara avsluta sin tackling och menar inte att träffa honom i huvudet, sa han i TSN:s segment Coach’s Corner.

Nu låter NHL-insidern Pierre LeBrun berätta att NHL:s avdelning för spelarsäkerhet kommer ta sig en ordentlig titt på händelsen. De har gott om tid på sig då nästa match inte spelas förrän på lördag. Så det kan alltså bli så att Sundqvist stängs av för tacklingen.

NHL Player Safety taking a good look at the Sundqvist hit as expected. Whether or not it warrants a hearing we won’t know until Thursday.

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) May 30, 2019