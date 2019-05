Vad är succé för dig? Vad lärde du dig av att spela VM?

Det är frågor som det förmodade förstavalet Jack Hughes fick svara på i intervjun med New Jersey Devils under NHL Scouting Combine.

Just nu pågår NHL:s årliga Combine i Buffalo, där de största talangerna får chansen att visa upp sig inför NHL-lagens ögon. Under det veckolånga arrangemanget får klubbarna också lära känna spelarna lite närmare genom att genomföra intervjuer med spelarna.

New Jersey Devils var laget som hade turen att få förstavalet i sommarens draft. Jack Hughes har varit den som genomgående under hela säsongen ansetts vara det givna förstavalet i draften, men de senaste veckorna har Kaapo Kakkos framfart gjort att vissa lyft fram honom som den som Devils borde plocka med sitt val.

Kakko valde dock att inte närvara vid Combine, något som Jack Hughes inte gjorde. Det gav Devils chansen att lära känna den 18-årige amerikanen lite bättre, och på Twitter släppte New Jersey under torsdagsaftonen en del av den intervju man genomförde med det förmodade förstavalet i draften.

What does success mean to top prospect Jack Hughes?

A Stanley Cup. pic.twitter.com/u5Fhy3Js10

— New Jersey Devils (@NJDevils) May 30, 2019