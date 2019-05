Rebecca Candevi menar att Bert Robertsson kommer koma in med ett rakare och tydligare ledarskap i Linköping. Foto: Bildbyrån

Förändringens vindar blåser i Linköpings HC och det kan vara svårt att i slutet av maj sia om vart det hela kommer ta vägen nästa säsong. Men det fanns anledning till optimism inför framtiden. Correns reporter Rebecca Candevi säger att Bert Robertssons intåg i klubben på förhand känns positivt.

— Jag tyckte att det behövde komma in någon som det verkligen brinner i ögonen på och som har passion för det här. Det kändes nästan som att min önskan gick i uppfyllelse när Bert presenterades, berättar hon för hockeysverige.se.

Linköping missade slutspelet 2018/2019. Sedan dess har mycket hänt och hockeysverige.se tog hjälp av sportjournalisten Rebecca Candevi på Corren för att försöka få lite klarhet i hur LHC ligger till just nu inför den stundande säsongen.

— Om man ska titta på hela klubben LHC i stort nu så är de inne i en jättestor förändringsprocess. Det är ju nya namn på i stort sett varje position, både organisationsmässigt och a-lagsmässigt, inleder hon.

”SPÄNNANDE ATT FÖLJA”

Niklas Persson har tagit över som sportchef. Han inledde med att kicka Tommy Jonsson och som ny a-lagstränare har Bert Robertsson hämtats in från Skellefteå. Detta i kombination med lite andra förändringar och Rebecca Candevi beskriver det hela som ett nytag för klubben.

— Om man ska se det från det journalistiska perspektivet så är det spännande att följa nu. Vart de är på väg och vart det kommer landa, för det är egentligen ingen som riktigt vet det. Men känslan är att de lagmässigt bygger ett slitlag.

Backen Lukas Bengtsson drog ett tungt lass förra säsongen. Han är borta nu och återfinns nästa säsong i KHL. Borta är också fjolårets poängkung Derek Roy. På pluskontot finns en hel del namn, men kanske inga som sticker ut sådär jättemycket.

— Det som saknas just nu är toppspelare. Lukas Bengtsson lämnar som toppback. Mattias Bäckman är skadad och osäker. Min känsla är att han kanske kommer vara tillbaka till seriestart, men hur i bra skick kommer han vara när han kommer missa större delen av försäsongen? frågar sig Candevi och fortsätter:

— Så på backsidan ser det väldigt fundersamt ut. Som alla andra lag är ju LHC på centerjakt, på toppcentrar, och där känns det också som de flesta lagen väntar till fönstret till Amerika stänger, 15 juni. Så det är väldigt mycket oklart just nu.

”SOM FINLAND I VM”

Hon fortsätter sitt resonemang om nästa säsongs trupp:

— Nu vet inte jag vilka spelare som ska komma in, det kanske blir värsta bomben, inte vet jag. Men spontant är känslan att LHC inte kommer vara ett lag som kan vinna SM-guld, eller vara ett lag som slåss om guldet till säsongen som kommer. Det här kommer nog vara ett år där de försöker bygga upp en ny grund.

Hon tror att Linköping nästa säsong kommer kännetecknas av hårt arbete.

— Om man får spekulera fritt så tror jag att LHC hoppas vara ett lag som Finland i VM. Det kommer inte vara på papperet det starkaste laget, utan det kommer vara ett lag som kämpar, sliter och täcker puckar som aldrig förr med en stark forecheck. Det är ju det alla säger också när man ringer dem.

Rebecca Candevi tror att Niklas Perssons intåg som ny GM ger ny energi till den sportsliga organisationen.

— Det kändes som (Fredrik) Emwalls dagar var räknade och att det behövdes något nytt, säger hon och fortsätter:

— Det är en helt ny position för Niklas Persson, men han har ju ett jättebrett kontaktnät och varit ute och spelat med landslaget och är en social person som människa. Så jag tror absolut han kan göra mycket bra för LHC på den positionen han är nu.

Hon lyfter även fram ordföranden Roger Ekström som kom in förra året.

— Han har ju kommit in nu med en nyemission med en massa företag som ska sponsra LHC. Så det händer mycket positivt nu.

Rebecca Candevi skrev en krönika tidigare i våras där hon efterlyste nytt ledarskap på LHC:s tränarbänk. Hon eftersökte mer passion och in kom Bert Robertsson från Skellefteå som just gjort sig känd för sitt passionerade ledarskap. Föga förvånande är Candevi, med bakgrund av sin tidiagre krönika, nöjd med den rekryteringen.

— Jag har fått ett jättebra första intryck av honom. Jag tyckte att det behövde komma in någon som det verkligen brinner i ögonen på och som har passion för det här. Det kändes nästan som att min önskan gick i uppfyllelse när Bert presenterades, det var lite den stilen jag kände saknades.

— Jag har lite svårt för det här beklagandet, tränare som hittar bortförklaringar till förluster istället för att det brinner i ögonen. Men det tycker jag kommer in med Bert Robertsson. Det känns som han är respektingivande och en sådan som spelarna lyssnar på.

UPPLEVER EN HÖGRE KRAVBILD

Hon berättar vidare att hon redan nu upplever en högre kravbild från klubbens sida.

— Jag tycker ändå det är bra att spelare som inte är beredda att spela det uppoffrande spel som LHC har tänkt sig lämnar. Adam Brodecki har valt att lämna, vilket är ett bra exempel. Om man inte vill vara med på tåget är det bättre att man hoppar av.

— Tydligare och starkare ledarskap. Det är väldigt olikt LHC om man kollar historiskt. De har de senaste säsongerna varit den snälla klubben som legat i bakgrunden och inte stuckit ut hakan så mycket. Men nu händer något nytt.

Har du några nya eller gamla namn i truppen just nu som du känner kan ta kliv och bli jokrar/överraskningar nästa säsong?

— Om jag tittar på nyförvärven så har jag ett extra öga för Hampus Larsson, back från Timrå där han var kapten i två år. När man har snackat lite med folk i Hockeysverige så ser många honom som en back som inte fått den uppmärksamheten han förtjänat riktigt.

— Jag tror att Klas Östman som coach för honom, så tror jag absolut att han kan ta många steg här i Linköping.

— Jag tror Johan Södergran är en spelare som förhoppnings efter en hård försäsong kan ta nästa kliv.

Vilka spelare blir viktiga för Linköping nästa säsong?

— Broc Little. Han var ju skadad från och till förra säsongen. Jonas ”Monstret” Gustavsson i målet. Han måste upp på sin högsta nivå. Han hade ju hjärnskakning som spökade lite och han har ju haft lite problem med ljumskarna tror jag med, så det gäller att de här spelarna är hela. Speciellt nu när det blir ett ganska ungt lag som kanske inte riktigt har de här stjärnorna.