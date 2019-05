Foto: NHLGamer

Med en vinnare redan korad i SCL 1v1 – grattis, Henrik Eklund! – är det nu dags att avgöra vilket lag som framöver kommer få titulera sig svenska mästare i ehockey. Bucketeers, Northern Ascendancy, Vesa Pompa HC och AIK Hockey Esport har kämpat sig igenom såväl grundserie som slutspel och ska nu göra upp om titeln på Birdie LAN i Uppsala.

– Det är de bästa lagen just nu som tagit sig hit och vi förväntar oss en bra show, säger arrangören Kenneth Lehtinen till Hockeysverige.

NHL-spelande är ett intressant fenomen. Åtminstone för den någorlunda invigde. Det finns nämligen två tydliga tävlingsdiscipliner; spel en mot en (Versus) och spel sex mot sex (EASHL). Skillnaden består i grund och botten i att Versus-spelaren kontrollerar alla enheter på isen själv – hela det egna laget – medan varje spelare i EASHL har kontroll över en individ på isen. I folkmun: 1v1 och 6v6. Trots att reglerna är desamma och koncepten snarlika är det ofta stor skillnad mellan de olika disciplinerna.

Spel en mot en premierar teknik, puckkontroll, tålamod och en god kännedom om hur spelets AI – artificiella intelligens – agerar under olika situationer. Detta då du ofta måste ta hjälp av din egen AI eller överlista motståndarens AI för att konsekvent kunna nå framgång.

Spel sex mot sex premierar lagarbete, rörelse och kommunikation. Detta då du hela tiden måste anpassa dig efter hur dina egna lagkamrater, samt motståndarens spelare, rör sig och interagerar.

Spellägena skiljer sig så pass mycket åt att det sällan är samma spelare som befinner sig i toppen av båda disciplinerna. Men i årets SCL – Swedish Championship League – har en del spelare tagit sig till final i båda grenarna. Som 1v1-vinnaren Henrik Eklund.

Faktum är att fyra av sex spelare i ett av semifinalslagen – Vesa Pompa HC – kvalificerade sig till final även i 1v1. Något som sannerligen inte hör till vanligheterna när tävlingar i NHL-spelande anordnas.

– Riktigt kul att det gick så bra för spelarna i vårt lag även i spelformen en mot en, sade kapten Johan Lehmann i en intervju efter en mot en-turneringens slut.

Det är också vid Vesa Pompa som vi inleder Hockeysveriges exklusiva förhandstitt på de fyra finallagen:

VESA POMPA HC

Laguppställning:

Andreas ”affej96” Ljungberg – Erik ”I_Eki_I” Tammenpää – Henrik ”ekenjr45” Eklund,

Anton ”antoniomannen004” Svensander – Johan ”Lehmannens” Lehmann,

Edvin ”Thunborg5” Thunborg.

Om ni känner igen ett eller flera av namnen i denna laguppställning är det sannolikt för att de dök upp i samband med Hockeysveriges ”Inför”-artikel gällande 1v1. Turneringen som Henrik Eklund sedermera tog hem under torsdagen, med andra ord.

Vesa Pompa är relativt nya inom 6v6, åtminstone på den högsta nivån, och består av ett gäng spelare som i grund och botten skolats inom 1v1. Kapten är Johan Lehmann och bland lagets spelare märks prestigevärvningen – alla lag är tillåtna att ha en utländsk spelare – Erik Tammenpää; regerande världsmästare i 1v1 och regerande finsk mästare i 6v6 med sitt ordinarie lag FILADELPHIA. Nu siktar han på att utöka troféskåpet med en titel i svenska mästerskapen, med hjälp av sina nyfunna svenska vänner. Vesa Pompa spelar ett skickligt puckinnehavsspel där backarna Anton Svensander och Johan Lehmann inte drar sig för att hålla i pucken lite extra för att hitta det där perfekta uppspelet. Andreas Ljungberg är lagets utpräglade målskytt på vänsterkanten, medan Tammenpää styr och ställer som centergeneral och Eklund står för smörpass och kreativa finter.

Vesa Pompa hade tredje bäst poängsnitt i SCL:s grundserie och har i slutspelet slagit ut Western Express (4-0 i matcher) och Northern Stars (4-0) för att ta sig till Uppsala. I semifinalen på Birdie LAN ställs Vesa mot Northern Ascendancy och match 1-3 spelas 10:00 – 11:30, med match 4-5 14:15 – 15:15 och eventuella match 6-7 16:45 – 17:45.

BUCKETEERS

Laguppställning:

Matti ”SelanneFIN” Makkonen – Christoffer ”I_Maise_I” Berntsson – William ”Dercie” Boutelje,

Daniel ”demski13” Gadd, – Johan ”Jerkix” Eriksson,

Filip ”Obagol” Feldt.

Bucketeers bjöd i grundserien på den osannolika bedriften att gå helt obesegrade från start till mål. 20-0-0 var lagets facit inför slutspelet, något som gör dem till solklar etta sett till poängsnitt. Laget anförs av högerforward William Boutelje som burit kaptensbindeln denna säsong. Större delen av Bucketeers laguppställning i SCL är intakt från lagets senaste säsong i ECL Elite – den europeiska högstaligan för 6v6-spel – men laget gjorde två nyckelvärvningar och en avgörande förändring inför SCL 2019. Målvakten Filip Feldt och centern Christoffer Berntsson hämtades in, varpå tidigare centern – den uttalat spelskicklige Daniel Gadd – flyttade ner på backposition. Sedan dess har succén varit ett faktum. Gadd har skött uppspelen med bravur, medan smarte tvåvägsbacken Johan Eriksson varit navet i lagets framgångsrika defensiv. Feldt har spikat igen i kassen, medan Boutelje, Berntsson och Matti Makkonen bildat en av turneringens mest framgångsrika kedjor sett till både poängproduktion och defensivt ansvarstagande.

Trots framgången under grundserien innehar inte Bucketeers någon självklar favoritstämpel. Men för ett lag som kommit underifrån och sakta men säkert jobbat sig till sin framgång passar det nog alldeles utmärkt att komma in i turneringen utan att bära de tyngsta förväntningarna på sina axlar.

Bucketeers har i slutspelet slagit ut Bockens Ehockey (4-1 i matcher) och Stayhard Stallions (4-0). I semifinalen på Birdie LAN ställs ”Buckets” mot AIK Hockey Esport och match 1-3 spelas 11:45 – 13:15, med match 4-5 15:30 – 16:30 och eventuella match 6-7 18:00 – 19:00.



NORTHERN ASCENDANCY

Laguppställning:

Mattias ”Tacterz” Hjelm – Anton ”anrh17” Rhöse – Connor ”MartindalexC” Martindale,

Hampus ”The_Alpha_Furyan” Duvefelt – Joel ”jtorro_” Tourunen,

Casper ”ICappeI” Lundgren.

För att inleda med att adressera elefanten i rummet; nej, ni ser inte fel. Det är undertecknad reporter som bemannar vänsterbackspositionen och kaptensansvaret hos detta klassiska lag. Men i ett försök att förbli objektiv går vi vidare för att granska resten av laget. Två tredjedelar av den startande forwardskedjan, Rhöse och Martindale, har spelat tillsammans under flera år i klubben och har en inbyggd kemi utan dess like. Tredje länken, vänsterforwarden Mattias Hjelm, ses som ett lovande framtidsnamn och lyckades faktiskt med konststycket att vinna SCL:s poängliga under grundserien. Ascendancys styrka kommer från lagets breda offensiv och snabba passningsspel, där backarna Duvefelt och Tourunen mer än gärna fyller på i anfallet. Laget gjorde också flest mål framåt under grundserien. I mål huserar Casper Lundgren som av många anses vara den bästa svenska EASHL-målvakten just nu, och kanske även genom tiderna – kort som den perioden nu varit inom denna sport. Lundgren och Tourunen har dessutom ett europamästerskap vardera under bältet vilket gör dem till två av de mest meriterade spelarna på plats utöver Erik Tammenpää och AIK Hockeys Tuukka ”eKungen” Kuha.

Northern Ascendancy hade näst bäst poängsnitt i SCL:s grundserie och har i slutspelet slagit ut Nordic Nosebleed (4-0 i matcher) och SPARTANS (4-0) för att ta sig till Uppsala. I semifinalen på Birdie LAN ställs NOR mot Vesa Pompa och match 1-3 spelas 10:00 – 11:30, med match 4-5 14:15 – 15:15 och eventuella match 6-7 16:45 – 17:45.

AIK HOCKEY ESPORT

Laguppställning:

Anton ”pajenc32” Carlsson – Björn ”bjono” Bagliono Nordetun – Tuukka ”eKungen” Kuha,

Olof ”Gustafsson7” Gustafsson – Johan ”jaikenk” Kumlin,

Philip ”Discokryckan” Johansson.

På Hockeysverige har vi tidigare skrivit om AIK satsning på esporten inför ECL 8 – den åttonde upplagan av Europamästerskapet i EASHL 6v6. AIK klarade sig med nöd och näppe kvar i högstaligan Elite den gången, men har kommit in i SCL ruggigt revanschsugna och har också framgångsrikt lyckats vända en nedåtgående trend.

– Känslan är bra. Jag tror vi har fått ihop det som ett lag på slutet, berättar AIK Hockey Esports lagkapten, |bjono| för AIK:s hemsida och fortsätter:

– Vi har kört på samma sexa så mycket det gått under mästerskapet, framför allt den andra halvan av turneringen. Det har gjort att vi fått ett bättre samspel i laget. Sedan har vi även kanske turneringens bäste högerforward i eKungen.

AIK Hockey har i slutspelet slagit ut Verket (4-0 i matcher) och Synergy Hockey (4-1). I semifinalen på Birdie LAN ställs AIK mot Bucketeers och match 1-3 spelas 11:45 – 13:15, med match 4-5 15:30 – 16:30och eventuella match 6-7 18:00 – 19:00.

