Mången var nog de Boston Bruins-fans som fick skrämselhicka när beskedet om att storstjärnan Patrice Bergeron saknades på träningen kom. Men coachen Bruce Cassidy gav omgående lugnande besked.

Imorgon är det dags för den tredje Stanley Cup-finalen mellan St.Louis och Boston. En av Bostons viktigare spelare är Patrice Bergeron, som hittills under årets slutspel stått för 13 poäng. Men på träningen inför final 3 imorgon saknades han och det satte fart på spekulationerna.

Coachen Bruce Cassidy ger dock lugnande besked till media. Bergeron, som belönats med Selke Trophy vid hela fyra tillfällen och nominerad till samma pris i år för åttonde året i rad, vilade bara från träningen. Han kommer spela final 3 imorgon.

#NHLBruins updates per Bruce Cassidy:

Maintenance day for Patrice Bergeron. He will play tomorrow.

No update on Matt Grzelcyk. Doubtful for Game 3.

Will “probably be” John Moore in for Grizz, but final decision tomorrow. pic.twitter.com/x1mKA8jf5F

— Boston Bruins (@NHLBruins) May 31, 2019