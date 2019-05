Han kommer från en mycket tung säsong. Nu vill Nikita Zaitsev lämna Toronto, enligt samstämmiga uppgifter från Nordamerika.

– Vårt mål är att ge honom en nystart, säger general manager Kyle Dubas till The Athletic.

Nikita Zaitsev gjorde succé under sin första NHL-säsong, hade en helt okej andrasäsong men en blytung tredjesäsong i Torontotröjan. Sommaren 2017 skrev han på ett kontrakt med klubben till 2024 men redan nu vill han lämna.

Det var Sportsnets Elliotte Friedman som igår brejkade nyheten att Toronto och den ryske backen försöker hitta en lämplig klubb som Zaitsev kan trejdas till. Enligt Bob McKenzie är det Zaitsev själv som vill bort, av personliga skäl. Att ryssen kommer lämna bekräftades i natt av general manager Kyle Dubas.

– Vårt mål är att ge honom en nystart och hitta en lämplig lösning för oss båda. Både av personliga och privata skäl för hans del, sade Dubas till The Athletic.

Nikita Zaitsev sitter på ett kontrakt värt 4,5 miljoner dollar per säsong och i ett Toronto med lönetaksbekymmer kanske det kan bli ett plustecken bakom nyheten att backen vill lämna. Dock kommer de i sommar också tappa Jake Gardiner, och Travis Dermott lider av en skada som håller honom borta från säsongsstarten.

Därför kan de båda svenska backlöftena Rasmus Sandin och Timothy Liljegren ligga bra till för att få en plats i höstens premiäruppställlning. Skulle Zaitsev och Gardiner inte heller ersättas kanske någon av svenskarna till och med kan ta en ordinarie tröja kommande säsong. Sandin kommer vara junior även nästa år medan Liljegren då går in som senior.

After a difficult season, TOR and Nikita Zaitsev are working together to find him a fresh start. He is available and we will see where it goes.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) May 30, 2019