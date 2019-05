Ikväll kommer uppgifter från Nordamerika som låter berätta att Toronto Maple Leafs och Los Angeles Kings ska ha diskuterat en trejd innehållandes stjärnan Patrick Marleau.

Toronto börjar få det trångt under sitt lönetak och Patrick Marleau, som har kontrakt en säsong till, har en lönetaksträff på strax över sex miljoner dollar.

Nu kommer NHL-insidern Pierre LeBrun med uppgifter om att Maple Leafs för samtal med Los Angeles Kings om en trejd.

Hearing the Leafs and Kings have talked about a potential Patrick Marleau trade. Obviously there’s the Todd McLellan connection there for Marleau so he might waive. But as of now I don’t think the two teams have found a fit. Kings would need to unload a contract or two as well…

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) May 31, 2019