Brock Boesers rookiekontrakt med Vancouver Canucks löper ut till sommaren. Den amerikanske stjärnforwarden väntas få en rejält saftig löneökning, men enligt uppgifter är Canucks om Boeser långt ifrån varandra i förhandlingarna.

Ända sedan Brock Boeser äntrade ligan har den 22-årige amerikanen varit en nyckelspelare för sitt Vancouver Canucks. Skarpskytten sköt fyra mål på sina åtta första NHL-matcher och den gångna säsongen stod Boeser för 56 poäng (26+30) på 69 matcher för Canucks.

Till sommaren löper Boesers rookieavtal med Vancouver ut och amerikanen blir restricted free agent. Det innebär att Vancouver fortfarande har rättigheterna till amerikanen och riskerar inte att tappa honom till något annat lag, så vida någon inte erbjuder ett så kallat ”offer sheet” som inte Canucks kan matcha.

Boeser och Canucks är emellertid långt ifrån varandra i förhandlingarna för tillfället, rapporterar Irfaan Gaffar.

#Canucks and Boeser camp expected to meet again soon. Told the two sides are not close at all.

— Irfaan Gaffar (@sportsnetirf) May 30, 2019