Han fick lite av sitt genombrott i KHL den gångna säsongen. Nu lämnar Andrej Chibisov Metallurg Magnitogorsk för NHL-spel med Winnipeg, uppger CapFriendly.

Efter ett par tunga säsonger i Ak Bars Kazan så fick Andrej Chibisov poängproduktionen att lossna en aning när han anslöt till Metallurg Magnitogorsk i slutet av förra säsongen.

Den här säsongen stod den 193 centimeter långe forwarden för 20 poäng (7+13) på 50 matcher. Nu får 26-åringen chansen i NHL. Under lördagen skrev den odraftade forwarden på ett ettårskontrakt med Winnipeg Jets.

Kontraktet är ett tvåvägskontrakt med en lönetaksträff på 925 000 dollar.

Winnipeg #NHLJets have signed FA Russian forward Andrei Chibisov to 1 year Entry Level contract for 2019-20.

NHL: $700,000 Base + $92,500 SB

Minor: $70,000

26 year old Chibisov is a 6'4, 227 lbs RW, who had 20pts in 50 games last season in the KHL.

He will be UFA at expiry. pic.twitter.com/ksyS4X1DWg

— CapFriendly (@CapFriendly) June 1, 2019