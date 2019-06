Jordan Binnington hade en tuff match Foto: Bildbyrån

Han har varit hela NHL-säsongens största saga. Men i natt åkte Jordan Binnington på sin hittills största motgång. Han blev utbytt efter fem insläppta mål på 19 skott.

– Vi har kommit så här långt – nu måste vi ladda om och komma tillbaka till nästa match, sade han efter matchen.

Jordan Binnington slog sig in i NHL först i januari och har sedan burit sitt St. Louis till final. Han var den store hjälten i konferensfinalen mot San Jose då han bara släppte in två mål under seriens tre sista matcher.

Men i natt blev han snarare syndabock. Han släppte ett par enkla puckar och blev utbytt efter ungefär halva matchen. Då hade succékeepern tvingats se fem skott passera honom, av de 19 han fått emot sig.

– Ibland går det inte din väg. Men det är en lång serie. Vi har kommit så här långt – nu måste vi ladda om och komma tillbaka till nästa match, sade han efter matchen.

”FEM MÅL VAR TILLRÄCKLIGT”

Tre av de insläppta målen kom när Boston hade powerplay.

– Hans självförtroende är väldigt högt. Men fem mål var tillräckligt. Jag hade sett tillräckligt. Vi ville byta ut honom och låta honom göra sig redo för nästa match, berättade coachen Craig Berube efter brakförlusten.

Binnington ersattes av rutinerade Jake Allen. Under de drygt 24 minuterna han fanns på isen fick han bara fyra skott på sig. Ett av dem gick in. Det var Marcus Johansson som överlistade Allen. Bruins gjorde även ett mål i tom kasse efter målvaktsbytet och vann med 7-2.