Boston fick fira rejält i natt Foto: Bildbyrån

Efter St. Louis övertidsseger i TD Garden hade de momentum inför nattens match på hemmaplan. Då visade Boston mästarklass och körde över Blues med 7-2.

Boston har tagit tillbaka hemmaplansfördelen i Stanley Cup-finalen 2019 och har satt enorm press på St. Louis inför den fjärde finalmatchen i morgon natt. Detta efter en storseger i natt, som ger Bruins en ledning med 2-1 i matcher i finalserien.

Boston vann med 7-2 efter att ha avgjort matchen via några gyllene minuter i slutet av den första perioden och början av den andra. 17:39 in i den första perioden stod det nämligen bara 1-0 för gästerna. 41 sekunder in i den andra var det 4-0. Då hade Charlie Coyle, Sean Kuraly och David Pastrnak lyckats överlista Jordan Binnington i hemmakassen. Matchen var avgjord.

SVENSKEN HYLLAS

Marcus Johansson låg bakom Coyles 2-0 efter att ha serverat honom ett mer eller mindre öppet mål. Joakim Nordström jobbade sedan fram pucken till Kuraly när han gjorde 3-0-målet.

– Det finns knappt ett passningsläge där. Han trär praktiskt tagen igenom en tråd i en nål där och får pucken på min klubba. Men det är den typen av spelare han är, säger Coyle om radarpartnern Johansson till Viasat.

Enterprise Center kokade inför matchen och det var fest i huset när Stanley Cup-finalen var tillbaka i staden för första gången sedan 1970. Men i takt med att målen ramlade in tystnade hemmafansen.

– Vi spelar bara hockey och fokuserar på det vi gör bäst. Det är coolt med en så bra atmosfär och vi gillar att spela med den. Men vi vet också att de blir tystare ju bättre vi spelar, fortsätter Coyle.

Efter de tre snabba Bostonmålen reducerade Blues genom Ivan Barbasjov, där hade Alexander Steen en passningspoäng, men kort därefter kom 5-1 från Torey Krug. Då var matchen avgjord och Jordan Binnington byttes ut efter ett nytt svagt ingripande. St. Louis fick in en reduceringspuck från Colton Parayko men närmare än 2-5 kom de inte.

FYRA MÅL PÅ FYRA PP-FÖRSÖK

I stället kom 6-2 från Noel Acciari i tom bur och 7-2 från Marcus Johansson i powerplay. Bostons fjärde powerplaymål i matchen på fyra försök.

– Jag har nog sett det hända någonstans förut. Ryssland har säkert gjort det i VM någon gång, eller något sådant, sade citatmaskinen David Pastrnak om den galna PP-utdelningen.

Marcus Johansson landade på 1+1 i storsegern och hans landsman Joakim Nordström fick med sig 0+2 från kvällen.

Boston är nu två segrar från Stanley Cup-titeln.