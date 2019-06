Elias Pettersson och Erik Karlsson i samma klubb? Det kan bli verklighet. Foto: Bildbyrån

Erik Karlsson i Vancouver? Canucks överväger i alla fall möjligheten att försöka plocka in svensken. Det uppger sajten The Fourth Period.

Erik Karlsson fyllde 29 år häromdagen och kommer om en månad ha sin framtid klar för sig. Då lär han ha testat öppnat marknaden och fattat ett beslut i vilken klubb han vill spendera de kommande sju åren.

New York Rangers nämns ständigt som favoriten med Tampa Bay Lightning som utmanare. Men enligt The Fourth Period väntas också Dallas Stars, New York Islanders, och Vegas Golden Knights anmäla sitt intresse för den svenske världsstjärnans tjänster.

HAR MYCKET LÖNEUTRYMME

Men nu dyker det också upp en utmanare från oväntat håll. Även Vancouver Canucks sägs överväga möjligheten att ge Karlsson ett seriöst bud. Canucks har ungefär 30 miljoner dollar i lönetaksutrymme och skulle ha råd med Karlsson, även om Brock Boeser också ska ha ett nytt kontrakt nu.

Från och med 24 juni får blivande free agents börja samtala med och intervjuas av andra klubbar. Då kan alltså Vancouver bli ett av lagen som visar sitt intresse för den tvåfaldiga Norris Trophy-backen.

I dagsläget ses det inte som sannolikt att Erik Karlsson förlänger sitt kontrakt med San Jose Sharks och en anledning är att han sägs vilja flytta tillbaka till östkusten – något som också skulle tala emot Vancouver och Vegas.