Taylor Hall. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Taylor Hall vill inte stanna i New Jersey Devils. Så löd uppgifterna som kom i går. Nu går storstjärnans agent ut och dementerar dessa uppgifter.

– Det är rent fiktivt, helt påhittat, säger Darren Ferris till nhl.com.

Under måndagseftermiddagen kom det uppgifter från The Fourth Period att Taylor Hall inte är intresserad av att förlänga sitt kontrakt med New Jersey Devils. Dessa uppgifterna skakade om hockeyvärlden och skapade stora rubriker.

Nu går både klubben själva och Halls agent ut och dementerar uppgifterna.

– Jag har ingen aning var de fick det ifrån förutom ”en källa”. Ingenting har förändrats från vår sida och jag har inte hört något sådant från varken Taylor eller hans agent, säger Ray Shero, New Jerseys general manager, till nhl.com.

”DET ÄR FIKTIVT – PÅHITTAT”

Halls agent, Darren Ferris, vill knappt ens prata om dessa uppgifter.

– Jag kommer inte att prata om det för det är rent fiktivt, helt påhittat. Jag tänker inte svara på några frågor som rör de uppgifterna av respekt för diskussionerna som förs med klubben.

Taylor Halls nuvarande kontrakt sträcker sig över nästa säsong och därefter blir han free agent om parterna inte skulle komma överens om en kontraktsförlängning. Enligt Ferris har de inte bråttom med att skriva på ett nytt kontrakt redan nu.

– Jag och Ray Shero har regelbunden kontakt och av respekt för den processen så kan jag inte prata om konversationerna vi har eller detaljerna. Detta är ett beslut som spelaren behöver fatta i sinom tid och det finns ingen press över det. Just nu är det en pågående diskussion som hålls mellan båda parterna.

Taylor Hall valdes först av alla i draften 2010 av Edmonton Oilers. 2016 trejdades han, mycket kontroversiellt, till New Jersey i utbyte mot Adam Larsson. Förra året fick Hall sitt stora genombrott och gjorde 93 poäng på 76 matcher och vann Hart Trophy som NHL:s mest värdefulle spelare. Den här säsongen spelade 27-åringen bara 33 matcher då en skada satte stopp för spelet.