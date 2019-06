Det fortsätter att surras om vilken klubb Erik Karlsson ska spela i nästa säsong. Ottawa Suns krönikor Don Brennan skriver att den svenske superstjärnan hoppas på att två klubbar kommer med bra kontraktserbjudanden, och att en av dem är Ottawa.

”Varför? På grund av hans fru, Melinda”, skriver Brennan.



I princip alla klubbar i NHL drömmer om att kunna signa Erik Karlsson när marknaden öppnar igen. Hittills har New York Rangers, Vancouver Canucks och Tampa Bay Lightning pekats ut som favoriter men nu kommer det uppgifter om vad Karlsson själv vill.

I dagens Ottawa Sun skriver Don Brennan att en säker källa har pekat ut två klubbar som Erik Karlsson vill gå till. Han hoppas att dessa två lag ska kunna ge konkurrenskraftiga erbjudanden och lagen är Ottawa Senators och Montréal Canadiens.

Trots att Karlsson tackade nej till Ottawas erbjudande förra gången så ska han vara mer öppen för att godkänna ett bud från dem denna sommaren.

”Varför? På grund av att hans fru, Melinda, som är född och uppvuxen i Ottawa, har hemlängtan och väldigt gärna vill vara nära sin familj igen”, skriver Brennan.

Svensken förväntas alltså välja en klubb som ligger relativt nära Ottawa så att hans fru kan bo nära sin familj. Förra året uppges Senators ha erbjudit Erik Karlsson ett åttaårskontrakt värt cirka 750 miljoner kronor. Nu ska backstjärnan dock ha sänkt sina krav.

”Den här gången kanske de inte behöver erbjuda lika mycket. Det kan vara så att de endast behöver presentera ett någorlunda konkurrenskraftigt kontrakt för att göra både honom och en stor del av fansen nöjda. Karlsson skulle kunna acceptera det, så att han och Melinda kan bo i sitt stora hus i Ottawa året runt. Och, det viktigaste av allt, så att hon kan vara nära sin familj”, skriver Brennan.

Erik Karlsson har den senaste säsongen spelat i San José Sharks och dörren är fortfarande inte stängt till att det skulle kunna bli fortsatt spel där. I söndags pratade Sportsnets Elliotte Friedman om att det finns en chans att Karlsson stannar i Kalifornien.

– Det sägs att Erik Karlsson tar en lång betänketid på sig för att bestämma sig om han vill stanna i San Jose eller inte. Jag tror vi får reda på det inom en vecka, om han stannar eller undersöker sina övriga alternativ på Free agent-marknaden, säger Friedman i Sportsnets ”Headlines”.

