Madeleine Hall stannar kvar i Leksand. Foto: Bildbyrån

Leksand fortsätter att rusta inför nästa säsong. Under tisdagen har klubben presenterat två spelarnyheter. 19-årige Ellinor Hermansson återvänder till klubben och centern Madeleine Hall stannar kvar i Dalarna.

Leksand slutade fyra i SDHL:s grundserie den gångna säsongen men åkte ut i kvartsfinalen mot HV71. Laget siktar nu på att överträffa årets resultat och rustar för att stärka sina aktier nästa säsong.

KLAR FÖR SIN NIONDE SÄSONG I LEKSAND

I dag har klubben förlängt med en viktig kugge, nämligen 23-årige centern Madeleine Hall.

– Jag är säker på att det kommer att bli en spännande säsong för oss. Jag hoppas att vi kommer ha ett starkt lag som kommer att vara med och slåss högt i tabellen. Jag hoppas att på att ta ytterligare ett steg framåt och vara ledande både på och utanför isen i vinter, säger hon i ett pressmeddelande.

Hall har redan hunnit spela åtta säsonger i Leksand och debuterade redan som 16-åring för klubben. I årets säsong stod hon för åtta poäng på 13 matcher. Säsongen dessförinnan var hennes bästa i karriären. Då bidrog hon med 26 pinnar på 29 matcher. Hennes nya kontrakt är skrivet över nästa säsong.

– Madde har varit i Leksand länge och bidrar mycket i det offensiva spelet. Det är en stark spelare som vet var målet står, och hon är dessutom en erkänt duktig tekare, säger tränaren Lars Stenmark.

VÄRVAR HEM JUNIORSPELARE

I samma pressmeddelande presenterar Leksand också ett nyförvärv, eller snarare en återvändare. Ellinor Hermansson spelade i klubben mellan åren 2016 och 2018 och är nu klar för en återkomst i Dalaklubben.

– Det är jättekul att få komma tillbaka till Leksands IF. Jag har saknat Leksand väldigt mycket under vintern. Spelet med killarna i J20 under säsongen har hjälpt mig att hålla uppe farten och fysiken efter min sjukfrånvaro. Lars Stenmark verkar vara väldigt mån om personerna och laget så att alla ska trivas, vilket känns bra. Personligen vill jag ta en större roll i år och utveckla mitt offensiva spel vidare, säger hon.

Hermansson är född år 2000 och har spelat 20 SDHL-matcher med Leksand. Nu hoppas hon på alltså på revansch efter ett turbulent fjolår. Hon kommer även att få en större roll i laget än senast.

– Ellinor har spelat här tidigare, men hade ett tufft år ifjol med sjukdom som förstörde säsongen vad gäller spel i Leksand. Hon spelar rivigt och har flera bra uppsidor, säger tränare Stenmark.