Den finske VM-målvakten Veini Vehviläinen skriver NHL-kontrakt efter det sensationella guldet. Foto: Bildbyrån

Veini Vehviläinen vaktade kassen i en VM-match när Finland tog sitt bragdartade guld. 22-åringen, som vann målvaktsligan i den finska ligan, skriver nu på ett NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets.

De finska framgångarna fortsätter. En av Finlands målvakter i VM, Veini Vehviläinen, skriver nu på ett NHL-kontrakt med Colmbus Blue Jackets efter två succésäsonger i Liiga.

Vehviläinen har de senaste två åren varit förstemålvakt i Kärpät. Det första året ledde han laget hela vägen till finalen där de också blev finska mästare. Han var med i toppen av målvaktsligan och vann Urpo Ylonen Award som delas ut till den finska ligans bästa målvakt.

I NHL-draften förra sommaren valdes han i den sjätte rundan av Columbus Blue Jackets. Efter det varvade han upp ännu mer och stod för helt makalösa siffror under säsongen.

HAR VUNNIT BÅDE VM-GULD OCH JVM-GULD

På 38 grundseriematcher släppte han in 1,58 mål per match och hade 93,3 i räddningsprocent vilket gav honom segern i målvaktsligan. I slutspelet var han om möjligt ännu bättre och räddade 93,9 procent av alla skott och hade 1,47 i insläppta mål per match. Det ledde dock endast till en silvermedalj för hans Kärpät.

Han har representerat Finland i Euro Hockey Tour under säsongens gång och togs ut i VM-truppen. Där agerade han backup till den otrolige Kevin Lankinen och vaktade endast kassen i en match. I slutändan fick han dock ändå en guldmedalj runt halsen.

Vehviläinen har också spelat i två JVM och var med när Finland vann guldet 2016 med Patrik Laine, Sebastian Aho och Jesse Puljujärvi i spetsen.