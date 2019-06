Först plockade man in Tomas Mitell från AIK. Nu förstärker Chicago Blackhawks ledarstaben genom att plocka in coachveteranen Marc Crawford som assisterande tränare till Jeremy Colliton.

Efter att Ottawa Senators sparkade Guy Boucher under våren plockades veterantränaren Marc Crawford in som huvudtränare på interimbasis. När säsongen var slut stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Senatorsbåset, utan den kanadensiska huvudstadsklubben satsade istället på D.J. Smith att leda laget.

Nu har Crawford hittat nytt jobb. Under sena tisdagskvällen presenterades 58-åringen som ny assisterande tränare till Jeremy Colliton i Chicago Blackhawks. Därmed gör Crawford svenske Tomas Mitell sällskap på Blackhawks tränarbänk den kommande säsongen, som för ett par veckor sedan presenterades av klassikerklubben.

Crawford ser framemot att börja jobba med Mora-bekantingen Jeremy Colliton.

– Jeremy är en smart och innovativ tränare och jag är imponerad av hans närvaro och entusiasm. Jag är säker på att vi kommer att ha ett fantastiskt samarbete och att min erfarenhet kommer att hjälpa hela ledarstaben, säger Crawford till Chicagos hemsida.

Chicago blir Crawfords sjätte NHL-organisation. Förutom Ottawa har kanadensaren tidigare varit huvudtränare i Quebec/Colorado, Vancouver, Los Angeles och Dallas. 1996 vann 58-åringen Stanley Cup med Colorado. Crawford har även vunnit ett schweiziskt mästerskap med Zürich 2014.

Marc Crawford joins the 2019-20 #Blackhawks coaching staff as an assistant coach! https://t.co/yERcCclKbj

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) June 4, 2019