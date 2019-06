Zdeno Chára fick en puck rakt upp i ansiktet i den fjärde finalmatchen mellan Boston och St. Louis. Nu kommer rapporter om att den 42-årige backgiganten brutit käken.

Situationen inträffade tre minuter in i den andra perioden i gårdagsnattens finalmatch mellan St. Louis och Boston. Blues-centern Brayden Schenn avlossade ett skott som styrdes via Zdeno Cháras klubba och upp i ansiktet på den slovakiske backveteranen.

Chára kom tillbaka till spelarbåset inför den tredje perioden med ett helvisir på hjälmen men gjorde inte något mer byte i matchen. Nu kommer uppgifter från den initierade The Athletic-skribenten Jeremy Rutherford att Chára ådrog sig en bruten käke i samband med skottet.

A source familiar with the situation confirms to @TheAthleticNHL that Boston defenseman Zdeno Chara has a broken jaw. #stlblues @FlutoShinzawa @JoeyMacHockey

— Jeremy Rutherford (@jprutherford) June 4, 2019