Ellen Jonsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hon stod länge bakom världsmålvakten Sara Grahn. Förra säsongen delade Ellen Jonsson förstaspaden med Sonja van der Bliek i Brynäs – och nu ska hon ta nästa steg i karriären.

– Jag vill verkligen vara med i landslaget och även tampas om SM-guldet. Det är dit jag vill nå, säger Jonsson till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 2013/14 spelade Ellen Jonsson TV-pucken för Hälsingland tillsammans med bland andra Rickard Hugg. Samma säsong debuterade hon i det som idag heter SDHL för Brynäs. Fram till och med förra säsongen var hon den ständiga tvåan bakom en av världens bästa målvakter, Sara Grahn. När Grahn lämnade Brynäs inför förra säsongen fick Jonsson i konkurrens med Sonja van der Bliek ta över förstaspaden i Brynäs.

Nu har den kanadensiska målvakten lämnat Brynäs. I stället kommer Ellen Jonssons kompis från Söderhamn, Agnes Åker, in som argaste konkurrent om förstaplatsen.

– Jag känner Agnes bra. Vi kommer från samma stad. Där har vi både Söderhamn och Söderhamn/Ljusne. Jag har spelat i Söderhamn/Ljusne och hon i Söderhamn. Där spelade hon med både tjejerna och killarna medan jag körde enbart med killarna i Ljusne, berättar Ellen Jonsson då vi ses i damlagets omklädningsrum i Gavlerinkens B-hall för en intervju.

– Vi har inte mötts så många gånger, men vi har spelat med varandra i Stålbucklan och varit på elitcamper med U18 och så vidare.

– Hon är en fantastik person och en skön personlighet. Jag ser bara fram emot att hon kommer hit till Brynäs.

Var ni kompisar hemma i Söderhamn?

– Inte så att vi hängde med varandra, men på camper och stålbucklan hade vi en bra relation.

– Jag blev jättetaggad då Erika (Grahm) berättade att Agnes skulle komma hit. Hon är jätteduktig och vi båda har varit tvåor som stått där bakom och stampat. Nu vill båda ta klivet så det kommer bli en spännande säsong.

Vad har det betytt för dig att jobba tillsammans med Sara Grahn under fem säsonger?

– Jättemycket. Hon är jätteduktig och har lärt mig enormt mycket sedan jag kom hit. Vi hade en bra relation och dessutom hade vi ”Pecka” (Alcén) som målvaktstränare, vilket fungerade jättebra.

Du kom från Söderhamn till Brynäs, vilket måste varit en ganska stor kontrast inledningsvis. Vilka lärdomar tog du med dig från Sara Grahn i början?

– Det var att ta ansvar, men också att vara lite egoistisk och verkligen visa vad jag ville. Även det här med att fråga och ta lärdom av andra. När jag jobbade med ”Pecka” skulle jag våga fråga honom om saker, men också vara lyhörd.

Har du fått mycket skäll av ”Pecka”?

– (Skratt) Det har jag blivit några gånger både på gott och ont. Det märks att han har ett stort hjärta. När han skällt har det varit befogat.



STORT HJÄRTA. Ellen Jonsson uppskattar den hjälp hon fått från målvaktstränaren Pekka Alcén. FOTO: Ronnie Rönnkvist

FRUSTRERANDE TIDER

Ellen Jonsson har fram till och med förra säsongen varit den eviga tvåan. Detta trots att hon varit och är en av Sveriges mest lovande målvakter. Det har också delvis varit frustrerande för målvakten att inte få spela speciellt många matcher under en säsong.

– Jo, så har det absolut varit. Det är på matcherna man utvecklas mest och får visa vad man går för. Jag tycker inte att jag fått den riktiga chansen att visa upp mig. Sedan har jag förstått att jag var bakom Sara och det har varit en tuff situation. Som jag sa tidigare har hon ändå lärt mig väldigt mycket.

– Matcherna… Det känns som jag har stått och trampat lite och inte kommit framåt. Även om jag utvecklats har jag inte fått spela dom här matcherna när jag verkligen har kunnat visa upp mig. På så vis har det varit jobbigt psykiskt.

Hur har du hanterat det?

– Det har inte varit lättaste. Jag har fått ta hjälp. Det är mycket psykiskt att vara målvakt. Man måste jobba med den mentala styrkan extra mycket för att komma in i stora matcher, spela mästerskap och även känna att man har pressen på sig.

– Det här jobbar jag på varje dag och tycker också att det har blivit bättre och, som sagt var, jag har tagit hjälp också.

På vilket sätt?

– Med en coach som jag har kunnat prata med om vad jag kan göra bättre och vad jag ska tänka på. Sedan är jag väldigt nära min familj och har pratat mycket med både brorsan (Calle Jonsson) och pappa (Peo Jonsson). Dom finns alltid där.

– Jag tycker att det är viktigt att man pratar, tar lärdom och är öppen med hur man känner så man inte sitter där själv med pressen.

FUNDERAT PÅ ATT LÄMNA

Ellen Jonsson har också haft tankar på att lämna Brynäs för att få mer speltid, men känslan för klubben och lagsammanhållningen har hållit henne kvar i Gävle.

– Jo, absolut det hade jag. Jag ville komma någonstans där jag vet att jag kunde utvecklas. Samtidigt har jag känt här i Brynäs att dom tror på mig och jag har velat kriga hela vägen.

– Även om jag tävlat mot den bästa i världen har jag känt att jag kanske själv når dit någon dag. Det är där jag vill vara. På så sätt har det varit bra.

– När Sara flyttade fick jag chansen att komma ut och visa vad jag kan, vilket jag egentligen har velat göra hela tiden. Nu känns det jättebra. Jag trivs jättebra i Brynäs och har alltid gjort det.

20-åringen hade också en väldigt fin utveckling under förra säsongen, men själv är hon inte riktigt nöjd med sin insats.

– Jag tycker inte själv att jag kommer upp i den nivån som jag ville. Det var ändå jätteroligt att jag fick spela hälften av matcher. Jag och Sonja delade upp det där ganska bra. Det var också sagt att den som är bäst för dagen skulle stå. Jag tycker det är bra att vi fick konkurrera med varandra. När jag fick spela ville jag verkligen visa vad jag går för.

Känner du inte att du utvecklades mycket under säsongen?

– Jo, det gjorde jag. Bland annat fick jag ett mycket större självförtroende, vilket är den största biten. Idag äger jag isen på ett annat sätt.



STORA STEG. Ellen Jonsson tog stora steg i sin utveckling under den gångna säsongen. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”HÄR VILL JAG BO HELA LIVET”

En annan viktig bit i en damspelares liv är att få ihop livspusslet både på och vid sidan av isen. Det är också något Ellen Jonsson tycker att hon lyckats bra med.

– I början var det lite tufft med skola och allt sådant. Det ska jag vara ärlig och säga. Jag kom inte riktigt in i Gävle.

– Nu på senare år har det varit väldigt bra och jag trivs jättebra i Gävle som stad. Jag jobbar nu 75 procent på Bilmetro. Dom har hjälpt mig enormt mycket med min hockey. Idag känns det som att det är här jag vill bo hela livet. Så kände jag kanske inte i början, men jag trivs väldigt bra här i Brynäs.

Det är inte så att Brynäs-målvakten är bilmekaniker på Bilmetro.

– På Bilmetro håller jag på med lite ekonomisaker och administration. Jag hjälper till med sådana uppgifter. Jag är inte på verkstaden och inte heller försäljare, vilket är tur det, skrattar målvaktstalangen.

Har du körkort?

– Japp.

Hur ofta åker du hem till Söderhamn?

– Det är nära hem till Söderhamn. Jag väljer ändå att säga hem till Söderhamn eftersom det är där jag växt upp. Ofta på helgerna då jag är ledig, om någon fyller år eller kompisar hör av sig därifrån åker jag gärna dit.

– Jag har kompisar både här och i Söderhamn, men kompisarna där uppe vet att jag spelar hockey och har mitt här i Gävle. Jag åker hem ganska ofta i alla fall.

”HAR VÄLDIGT HÖGA MÅL”

Under många år har det varit väldigt turbulent kring Brynäs. Lite så var det även förra säsongen. Ellen Jonsson har varit med på stora delar av den brokiga resan och ser en väldigt stor förändring under senaste året.

– Det är en enorm skillnad. Jag har känt inför den här säsongen att det verkligen är en nystart. Nu har Brynäs sagt så inför varje säsong, men den här säsongen känns det så på riktigt.

– Vi har blivit omhändertagna, fått respekt och känner en gemenskap. Brynäs är verkligen gemenskap för mig. Idag kan man gå upp på kansliet, alla känner igen oss där. Är vi på gymmet har vi en bra relation med grabbarna och så vidare.

– Just den här gemenskapen är det som utvecklats mest. Det vi inom damhockeyn främst strävar efter är just att bli respekterade på samma sätt som herrarna. Vi tänker inte så mycket på den ekonomiska biten för det förstår vi inte är så lätt. Självklart vill vi också komma dit en dag, men det viktigaste för oss just nu är att få den här respekten och bli omhändertagna på rätt sätt.

Har det mycket med att Erika Grahm och Caroline Markström jobbar på kansliet och hela den biten?

– Ja, det tycker jag. Dom har en fot där uppe. Grabbarna och tjejerna som jobbar på kansliet kanske får en bättre inblick i vår vardag. Grahm och ”Carro” kan lyfta frågorna som vi snackar om här nere i omklädningsrummet.

Vad blir ditt mål kommande säsong?

– Att få ta ett större kliv än vad jag gjorde förra säsongen, men även förtjäna speltiden. Jag vill verkligen vara med i landslaget och även tampas om SM-guldet. Det är dit jag vill nå.

– Jag kör väldigt bra på fysen och Magnus Ågren hjälper oss i damlaget. Det känns verkligen jättebra och jag känner att jag kommer fullt förberedd inför säsongen.

Har du haft någon dialog med Ylva Martinsen om landslaget?

– Nej, tyvärr. Det har jag inte sedan VM (JVM). Landslagsplats förtjänar man. Jag ska visa Ylva och tränaren här i Brynäs vem jag är, vad jag vill och att jag har väldigt höga mål med min hockey. Framförallt vill jag spela mycket, avslutar Ellen Jonsson samtidigt som Fanny Brolin dyker upp för att tillsammans med Ellen Jonsson och övriga laget spela innebandy som eftermiddagens träning.