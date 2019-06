Erik Karlsson hade skadeproblem under hela säsongen och var uppenbart plågad av en skada i Stanley Cup-slutspelet. Nu meddelar San Jose att den svenske stjärnbacken genomgått en ljumskoperation.

Erik Karlsson drogs med stora skadeproblem under säsongen och kom bara till spel i 53 grundseriematcher för San Jose. Han tvingades också kliva av ett par matcher i vårens Stanley Cup-slutspel på grund av ljumskproblem. Den svenske stjärnbacken spelade dock igenom smärtorna till största delen, men nu har 28-åringen gjort något mot skadan.

Under sena onsdagskvällen meddelade Karlssons klubb San Jose att deras stjärnback genomgått en framgångsrik ljumskoperation. Klubben skriver att Karlsson redan påbörjat sin rehabilitering och att han förväntas vara spelklar till starten av nästa säsong. Under nattens NBA-final mellan Golden State och Toronto syntes Karlsson hoppa runt på kryckor.

Erik Karlsson spotted on crutches during Warriors post-game with close-friend & fellow Swede Jonas Jerebko 🇸🇪 #SJSharks #DubNation pic.twitter.com/nmsSiPUjRq

— Alex (@SnipeCity420) June 6, 2019