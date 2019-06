Det var i nattens femte Stanley Cup-final mellan Boston och St.Louis som Blues Ivan Barbasjev tacklade Marcus Johansson i huvudet. Nu riskerar Barbasjev avstängning.

Det var i den första perioden, vid ställningen 0-0, som Ivan Barbasjev kom från blindside och träffade Marcus Johansson i huvudet.

Johansson spelade vidare och Barbashev slapp utvisning. Men nu kan den senare komma att straffas i efterhand. NHL Player Safety meddelar nämligen att man ämnar förhöra Barbashev idag om det hela.

St. Louis’ Ivan Barbashev will have a hearing today for an Illegal Check to the Head on Boston’s Marcus Johansson.

