St. Louis vann igen. Foto: Bildbyrån

En 52 år lång väntan kan ta slut på måndag morgon, svensk tid. Då kan St. Louis Blues säkra sin första Stanley Cup-titel, efter en 2-1-seger i natt.

Efter Bostons 7-2-vinst i match tre var de solklara favoriter till att vinna Stanley Cup. Två matcher senare är det St. Louis Blues som är en enda seger ifrån att knipa sin första titel sedan de kom in i ligan 1967.

Efter segern senast tog de en ny vinst i natt när de tystade TD Garden och vann med 2-1 i en riktig rysare. Ryan O’Reilly, som sköt två mål i den fjärde finalen, öppnade målskyttet tidigt i den andra perioden när han gjorde 1-0. Det målet var länge finalens enda mål. Men i slutperioden kom två ytterligare kassar.

MÅLVAKTSSENSATIONEN HJÄLTE

David Perron vallade in 2-0 via Tuukka Rask och det målet blev både matchavgörande och omdiskuterat. Jake DeBrusk gjorde det hela spännande när han pricksköt in reduceringen efter en fin framspelning från backen Torey Krug och Bruins hade sedan ett jättetryck mot Jordan Binnington men utan att få in 2-2-pucken.

Närmast var det när pucken låg och dansade bakom målvakten, i målgården, men i stället för att en hemmaspelare hann dit först kastade Carl Gunnarsson sig och skickade iväg pucken. Det blev ett av många matchavgörande ögonblick. Jordan Binnington gjorde för övrigt 38 räddningar.

– Han var bra matchen igenom och klev framför allt fram i förstaperioden. De kom hårt mot oss då, Boston, sade coachen Craig Berube.

”STORT JOBB FRAMFÖR OSS”

Natten till måndag kan St. Louis Blues säkra Stanley Cup-titel. Samma lag som för ett halvår sedan låg sist i hela NHL kan på hemmaplan få lyfta Lord Stanleys mytomspunna pokal.

– Vi har fortfarande ett stort jobb framför oss. Det är så jag ser på det och jag hoppas att det är så laget ser på det, säger Berube efter vinsten.

Skulle Boston vinna match sex väntar en match sju i TD Garden natten till torsdag nästa vecka.