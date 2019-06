I år är det Vancouver som håller i NHL-draften. För två år sedan arrangerades den i Chicago, och då valdes Elias Pettersson som femte spelare. I en intervju på Vancouvers twitterkonto minns han tillbaka på den där dagen i United Center.

– Då fick jag en tår i ögat.

Om knappt två veckor är det äntligen dags för en av höjdpunkterna under hockeysommaren: NHL-draften. De senaste åren har vi haft svenskar som valt i den absoluta toppen men i år lär vi få vänta några val längre, innan Philip Broberg eller Victor Söderström tingas som första svensk.

För två år sedan gick Elias Pettersson först av de blågula talangerna, redan som femma totalt. Nu minns han tillbaka på dagen.

– Jag minns hur nervös och uppspelt jag var. Oavsett vilka som skulle välja mig skulle det min framtid. Jag är glad att det blev Vancouver, berättar han i ett klipp på Canucks twitterkonto.

– Jag satt där och tänkte tillbaka på vad jag gjort för att komma hit. Nu var jag et steg närmare laget. Ett stort steg, eftersom jag blev vald av ett lag.

Pettersson minns också en speciel rutin han gjorde efter varje spelarval – för att känna sig mer bekväm.

– Det kändes som att jag skulle strypas av min egen skjorta så efter varje val knäppte jag upp en knapp, skrattar han.

– Att föräldrarna var där var speciellt. När jag sen såg mina föräldrar och pratade med min bror blev jag känslosam. Då fick en tår i ögat. Jag kommer aldrig glömma det. Det är en sak du bara får vara med om en gång i livet, säger han om draftupplevelsen.

Bara dagarna efter draften arrangeras NHL Awards, där Pettersson förväntas utses till säsongens bästa rookie.

"I was emotional, I got a tear in my eye. It was an event I'll never forget because it was a once in a lifetime experience." @_EPettersson survived the #NHLDraft, despite a battle with his tie…👔🤔🤣 pic.twitter.com/LMu1hDeL3G

— Vancouver Canucks (@Canucks) June 7, 2019