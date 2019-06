Foto: Bildbyrån

I och med spellicensens införande i januari i år ändrades spellandskapet enormt. Det gav utländska spelbolag möjlighet att bedriva verksamhet och göra reklam inom Sveriges gränser. På gott och ont, kan man säga.

Röster har höjts både från vanligt folk och makthavare att det gått för långt. Casinoreklamen var överallt – TV, lokaltrafik, på stan – och det skrevs långt och mycket om spelberoende och bristen på ansvar från onlinecasinon. Betsson har sedan länge (tidigare med Nordicbet) sponsrat SHL och framöver kommer säkerligen många hockeyklubbar sponsras av olika spelbolag. Det är inte ett om, utan ett när.

Samtidigt gjorde regleringen just det – att kunna påverka och ändra i lagar och licenser så att det skulle gynna både spelare och spelberoende i vårt avlånga land. Spelbolagen behöver numera även betala skatt och bidrar därför med miljarder till vår statskassa istället för att pengarna hamnar i Malta eller andra skatteparadis.

Många utländska spelbolag gav sig givetvis in på den svenska marknaden – hundratals domäner registrerades under licenser och det var både för sportsbetting och casinon det vällde in bolag som ville åt den köpstarka svenska marknaden.

De svenska bolagen som redan fanns i landet påverkades också. ATG gav sig in på sport och casino (öppnade till och med ett livecasino på Malta för att kunna driva detta). Samtidigt som statliga Svenska Spel utökade med casinoverksamhet och började konkurrera med ATG om travpubliken. Fotboll var som vanligt i fokus hos de flesta – men även hockeyn har fått ögonen på sig från speljättarna.

Bäst går det oftast för de bolag som erbjuder de tre största spelformerna på sin sajt – sport, casino och poker. Att bara erbjuda casino är inte så lockande för medel-Svensson, man vill ofta ha hela paketet där sportsbettingen oftast är den viktigaste beståndsdelen. Att kunna lira på matcher (främst för fotboll och hockey) man ska titta på på ett lätt och bekvämt sätt med höga odds är A och O för svenska spelare.

Det är ingen hemlighet dock vad spelbolagen tjänar mest pengar på – casino online. Men att få in spelarna dit är desto svårare. Därför gör många precis som ATG och Svenska Spel och helt enkelt utökar sitt utbud och erbjuder odds på de största och flesta sporterna och matcherna. Och varför inte Eurovision, EU-valet och annat som inte helt kan förutspås på förhand?

Park MGM i Las Vegas hade samma idé för något år sedan och öppnade en sportsbar, där man även kunde spela på matcherna direkt i baren. Även Bellagio, Mirage och MGM Grand har samma sak, medan Aria öppnat något som känns som en man cave – men självklart med möjligheter att spela på matcherna som går på de stora tv-skärmarna.

Samma gäller så klart för onlinecasinon – Leo Vegas startades som ett rent mobilcasino men har tagit in flera sportprofiler för att driva sitt brand framåt åt sporthållet. Idag är det gamla NHL-målvakten Tommy Söderström som frontar sajten på sportsektionen. Räkna alltså med att fler och fler casinon kommer starta upp sportsbook-avdelningar för att locka in svenska spelare, för att sedan erbjuda ett roligt casino i andra hand.