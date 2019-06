Ivan Barbasjov tacklade Marcus Johansson Foto: Youtube

För andra gången i finalen tvingas St. Louis göra om i sin succéartade fjärdekedja. Nu är det Ivan Barbasjov som stängs av för en tackling på Marcus Johansson.

Tidigare stängdes Oskar Sundqvist av en match för en tackling på Matt Grzelcyk, som sedan dess inte kunnat spela på grund av en hjärnskakning. I Sundqvists frånvaro föll St. Louis med hela 7-2.

Nu stängs hans och Alexander Steens kollega i fjärdekedjan också av. Ivan Barbasjov missar den sjätte, och potentiellt sett avgörande, finalen. Han fälls för en huvudtackling på svenske Marcus Johansson, meddelar NHL:s säkerhetskommitté. Ryssen klarade sig dock undan en utvisning i matchen.

VEM ERSÄTTER?

Robby Fabbri är med största sannolikhet den som ersätter. Han har spelat två matcher i finalserien sedan tidigare. Väljer de att gå på sju backar och elva forwards lär Joel Edmundson vara den som kallas in i laget.

– Någon måste gå in och göra jobbat, helt klart. Det är mycket som påminner om Sundqvists avstängning här. Någon annan får komma in och göra jobbet, säger coachen Craig Berube enligt nhl.com.

St. Louis leder finalserien med 3-2 i matcher och kan i morgon natt säkra klubbens första Stanley Cup-titel.