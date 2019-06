Anaheim håller på att renovera om sitt lag och i framtidsplanerna ingår inte den forne superstjärnan Corey Perry. Rapporter från Nordamerika gör gällande att Ducks tittar på en trejd eller att köpa ut Perry från hans återstående två år på kontraktet.

Corey Perry draftades av Anaheim 2003 och har sedan 2005 spelat hela sin NHL-karriär i Ducks. En tid som inbringat en Stanley Cup, en Hart Trophy och en skytteligaseger. Dessutom är Perry medlem i Triple Gold Club som inkluderar de som vunnit Stanley Cup, VM och OS. Den senare turneringen har forwarden vunnit två gånger.

Men produktionen, i kombination med skador, har dalat de senaste säsongerna och nu kommer rapporter från Nordamerika som låter berätta att Anaheim tittar på en trejd, alternativt att köpa ut honom från kontraktet som gäller fram till 2021.

Ducks missade slutspel den senaste säsongen och håller nu på att renovera sitt lag. I dessa framtidsplaner ska nu alltså inte Perry, som har en lönetaksträff på drygt 8,6 miljoner dollar, inte ingå.

34-åringen har spelat 988 NHL-matcher för Ducks och gjort 776 poäng.

Breaking news: #NHLDucks will look to trade Corey Perry or buy out his contract if attempts to deal him fail. https://t.co/1t9dMH3Hdt

— Elliott Teaford (@ElliottTeaford) June 8, 2019