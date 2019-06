Tidigare under måndagen kom Mr. Madhawk med uppgifter om Jesper Boqvist och New Jersey Devils var överens om ett kontrakt. På måndagskvällen meddelade klubben att de skrivit ett treårigt entry level-kontrakt med Brynäs landslagsforward.

Det kommer knappast som någon överraskning för Brynässupportrarna, men det är ett tungt tapp även för det. Jesper Boqvist är klar för spel i New Jersey Devils.

Under måndagsförmiddagen kom uppgifterna från Mr. Madhawk att förhandlingarna mellan parterna var i slutfasen. Nu meddelar Devils att Boqvist skrivit på sitt treåriga entry level-kontrakt med klubben.

– Det känns såklart jäkligt skoj och väldigt coolt att få chansen i NHL och det var egentligen inget att tveka på när chansen dök upp. NHL är ändå det största som finns och nu ska jag åka dit och försöka ta en plats, säger Boqvist till Brynäs hemsida.

Boqvist fick sitt genombrott på SHL-nivå den gångna säsongen och noterades för 35 poäng (13+22) på 51 matcher i SHL:s grundserie. Boqvist var även en bofast del av Rikard Grönborgs landslagstrupper under vintern, då han stod för fyra poäng (1+3) på 13 landskamper.

Enligt Mr. Madhawk kommer Boqvist att åka över till Nordamerika för att ta en plats i Devils NHL-lag. Skulle han misslyckas med det har han möjligheten att återvända till Brynäs igen, där han skrev ett nytt ettårskontrakt i våras.

– Det är fruktansvärt hård konkurrens där borta, men skulle Jeppe komma tillbaka här i mitten av oktober så får vi se det som en bonus den dagen det eventuell sker, säger Brynäs sportdirektör Andreas Dackell.

Enligt CapFriendly kommer Boqvist ha en lönetaksträff på 925 000 dollar per säsong.

#NJDevils news:

The Devils today announced that forward Jesper Boqvist has agreed to terms on a three-year, entry-level contract. pic.twitter.com/YO2CTBiKIF

— New Jersey Devils (@NJDevils) June 10, 2019