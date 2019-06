Han kom från i stort sett ingenstans och tog en plats i den svenska JVM-truppen den gångna säsongen. Nu belönas Linköpingstalangen Johan Södergran med ett NHL-kontrakt av Los Angeles Kings.

Inför den gångna säsongen hade Johan Södergran spelat 21 poänglösa matcher med Linköping i SHL. Efter säsongen hade han lämnat ett avtryck hos den svenska hockeypubliken.

Södergran stod för en succéartad höst som tog honom hela vägen in i Tomas Monténs JVM-trupp. Den SDE-fostrade forwarden gick poänglös ur turneringen och avslutade sedan SHL-säsongen med totalt 13 poäng (8+5) på 42 spelade matcher.

Nu belönas Södergran för sitt genombrott. Under måndagskvällen meddelade Los Angeles Kings att man skrivit ett treårigt entry level-kontrakt med 19-åringen. Kings draftade Södergran som 165:e spelare i förra sommarens draft.

Hemsidan skriver att Södergran kommer att åka över på klubbens utvecklingscamp i slutet av juni. Enligt CapFriendly.com kommer 19-åringen att ha en lönetaksträff på 925 000 dollar per säsong.

The LA Kings have signed Johan Sodergran to a three-year entry-level contract. https://t.co/MEw0wHuYBo

— LA Kings (@LAKings) June 10, 2019