På onsdag ska det avgöras. Då spelas den sjunde Stanley Cup-finalen mellan Boston Bruins och St.Louis Blues. Historiken talar för hemmalaget.

Det är NHL som i ett pressmeddelande delar med sig av lite statistik rörande match sju-statistik i Stanley Cup-slutspelet genom tiderna, alltså inte bara finalstatistik.

Där står att läsa att Boston spelat 27 sjundematcher genom slutspelshistorien och av dessa har de vunnit 15, flest av alla lag. När det kommer till hemmaplan har de 9-8. När det handlar om finaler så har de 1-0.

Intresset i Boston är så stort för avgörandet så baseball-laget Red Sox har flyttat sin starttid på Fenway Park mot Texas Rangers. Matchen kommer starta tre timmar tidigare än schemalagt.

Den senaste segern för Bruins i match sju kom så sent som i detta slutspel när de i första rundan slog ut Toronto i den avgörande matchen.

För St.Louis ser det lite värre ut. Vid 17 tillfällen har de spelat en sjunde och avgörande match och de har 9-8, men när det handlar om bortaplan har de 4-6.

Om man tittar överlag finns det också en hel del spännande siffror att ta del av. 177 gånger har en matchserie i Stanley Cup-slutspelet gått till sju matcher och vid 131 tillfällen har det laget som nätat först också avgått med segern. Tittar vi på rena finaler är siffrorna 11-5 och i årets slutspel 3-2.

Tittar vi på hemmaplansfördel så är den överhängande. Vid 104 av 177 tillfällen har hemmalaget vunnit. När det gäller finaler är siffrorna 12-4 och i årets slutspel 4-1.

Tittar vi individuellt på spelarna i båda lagen så har även där Boston mest segerrutin. Zdeno Chara har spelat flest sjundematcher och har sex vinster och sju förluster. Patrice Bergeron har elva matcher och vunnit sex av dessa. Han har också gjort 10 (6+4) poäng. David Krejci har spelat tio matcher och på dessa stått för nio framspelningar. Han har vunnit sex av dessa matcher. Brad Marchand har vunnit sex av sina åtta matcher och gjort 7 (3+4) poäng.

Bland svenskarna så är det Marcus Johansson som är mest rutinerad i sammanhanget. Han har på sina sju matcher gjort 2 (1+1) poäng och vunnit tre. Blues Carl Gunnarsson har spelat fyra matcher och vunnit tre av dessa samtidigt som han gått poänglös.

The @NHLBruins own an all-time #Game7 record of 15-12, the most such games and wins in NHL history. They are 14-8 in Game 7s on home ice.#NHLStats: https://t.co/FzycmNV1JD #StanleyCup pic.twitter.com/NSCBt8Ni9M

— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 10, 2019