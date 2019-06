Hugo Enock. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Att ha Hugo Enock i sin trupp verkar vara en garanti för avancemang i seriesystemet. Två år i rad har han gått upp i SHL. Nästa säsong ska han spela i Hockeyettan för Hudiksvall.

Hudiksvall offentliggjorde under tisdagsmorgonen att de värvat in Hugo Enock.

— Vi har fått mycket goda vitsord på Hugo från flera kontakter i Hockeyallsvenskan. Han omskolades från back till forward under slutet av förra säsongen i Leksand och kommer bidra med mycket fart och fläkt, säger sportchefen Pär Langer i ett pressmeddelande från klubben.

GÅTT UPP TVÅ ÅR I RAD

Hugo Enock har 36 SHL-matcher med Färjestad på meritlistan. Säsongen 17/18 fanns han med i det Timrå-lag som tog klivet upp i SHL. Tanken var att han skulle inleda förra säsongen i ECHL för Brampton Beast, men redan i slutet av september åkte han hem till Sverige och spelade en handfull matcher för Filipstad i divison 2 innan Leksand plockade in honom på tryout i slutet av oktober. Ett lyckat provspel som ledde till ett permanent kontrakt resten av säsongen och 21-åringen fick för andra säsongen i rad vara med om att gå upp i SHL.

Men han fick inte följa med Leksand på resan och nu ska han alltså spela för Hudiksvall i Hockeyettan.

— Jag skulle beskriva mig själv som en aggressiv hårt arbetande forward och jag känner redan några i laget. Dessutom har Hudik Hockey ett gott rykte i hockey-Sverige så det känns mycket bra att flytta till Hudiksvall, säger Enock i pressmeddelandet.