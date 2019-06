Spencer Foo har gjort fyra NHL-matcher för Calgary. Nu lämnar den tidigare hajpade spelaren för Kunlun Red Star i KHL, enligt Elliotte Friedman.

Efter att ha varit en superstjärna på collegenivå var det en rejäl dragkamp bland NHL-klubbarna när den odraftade Spencer Foo skulle välja klubb. Valet föll på Calgary men där har det inte gått så bra för 25-åringen. Det blev två mål på fyra NHL-matcher och och 77 poäng på 129 AHL-matcher.

Nu uppger Elliotte Friedman på Sportsnet att Foo lämnar Nordamerika. Han är klar för det kinesiska KHL-laget Kunlun Red Star. Foo har kinesiskt påbrå och den här övergången gör att han kan få spela OS i Kina, för Kina, 2022.

Elliotte Friedman skriver att chansen till det finns och enligt andra uppgifter behöver Foo bo i Kina i två år för att få spela landslagshockey med landet.

Kina är direktkvalificerade till både herrarnas och damernas OS-turneringar 2022.

Interesting story: Spencer Foo, who played at AHL Stockton (and four games for the Flames), is going to KHL Kunlun Red Star. With that: a chance to play for China in the 2022 Olympics.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) June 11, 2019