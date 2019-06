Shayne Gostisbehere i Montréal? Ja, det kan bli verklighet. Enligt nordamerikanska uppgifter har Philadelphia diskuterat en trejd med mesta mästarna.

Shayne Gostisbehere gjorde 65 poäng säsongen 17/18 men kommer från en tung säsong där poängsumman närmast halverades, till 37. Han har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar till sommaren 2023 men frågan är om han blir kvar i Philadelphia hela den tiden.

Enligt uppgifter till Dennis Bernstein på sajten The Fourth Period har Philadelphia börjat diskutera en trejd som involverar stjärnbacken. Montréal ska vara klubben som vill byta till sig Gostisbehere. Uppgifterna är alltjämt relativt knapphändiga men både Andrew Shaw och Paul Byron ska vara aktuella att gå motsatt väg.

Retstickan Shaw kommer från sin bästa säsong i karriären och smällde till med 47 poäng på 63 matcher. Byron gjorde 31 poäng på 56 framträdanden.

Tidigare har Montréal nämnts som en möjlig klubbadress för Erik Karlsson till kommande period. Frågan är om han är aktuell även om de skulle värva Gostisbehere.

To follow up @ADiMarco25 intel about #Habs interest in Shayne Gostisbehere, hearing Andrew Shaw and Paul Byron among target names in a potential swap.

— Dennis Bernstein (@DennisTFP) June 11, 2019