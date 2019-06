Buffalostjärnan Jeff Skinner skrev i dagarna på ett åttaårskontrakt värt drygt 680 miljoner kronor. Det får Sportsnets expert John Shannon att ifrågasätta klubbens metoder.

Efter en tung säsong i Carolina trejdades Jeff Skinner till Buffalo förra sommaren. Där blev det till stora delar succé för den 27-årige kanadensaren. När säsongen summerades hade den tidigare Calder Trophy-vinnaren producerat 40 mål och 63 poäng på 82 spelade matcher.

Till sommaren skulle Skinner bli unrestricted free agent, men förra veckan kunde Sabres och Skinner komma överens om en kontraktsförläning. Det nya kontraktet ger Skinner en årslön på nio miljoner dollar över de kommande åtta åren – ett kontrakt värt drygt 680 miljoner kronor.

En som väljer att ifrågasätta kontraktet är Sportsnets expert John Shannon. Han jämför kontraktet med det som Sabres skrev med den tidigare Växjöspelaren Ville Leino.

– Ur ett Sabres-perspektiv verkar de vara benägna att göra samma misstag om och om igen. Vågar jag säga namnet Ville Leino? säger Shannon i radioprogrammet Hockey Central at Noon.

– Lär er läxan… Lär er läxan.

Leino skrev som free agent på ett sexårskontrakt värt 27 miljoner dollar sommaren 2011. Bara tre år in på kontraktet, i juni 2014, köptes finländaren ut från kontraktet.

Leino sköt 40 mål under sina sex säsonger i NHL, medan Skinner gjorde lika många mål under förra säsongen. Totalt har Skinner noterats för 244 mål på 661 NHL-matcher.

John Shannon on Sportsnet with some strong words for the #Sabres regarding the Skinner contract. pic.twitter.com/40eodGgCZL

— BuffaloHockeyCentral (@BHCdotcom) June 12, 2019