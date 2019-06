Linköpingsfostrade Patrick Russell gjorde NHL-debut för Edmonton den gångna säsongen. Nu meddelar Oilers att den 26-åringe dansken skrivit på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

Patrick Russell spenderade fyra säsonger mellan 2009 och 2013 i Linköpings juniorverksamhet. Den numera VM-meriterade forwarden representerade dock aldrig klubbens a-lag, utan spelade enbart i klubbens J18- och J20-lag under dessa fyra säsonger.

2013 flyttade Russell över till Nordamerika för spel i USHL-klubben Waterloo Black Hawks för att förbereda sig för collegespel säsongen därpå. Efter två år på St. Cloud State University sajnade Russell sitt första NHL-kontrakt med Edmonton Oilers våren 2016.

Sedan dess har den danske forwarden tillhört Oilers organisation. Inför den gångna säsongen hade Russell inte spelat någon match i NHL, men i rivalmötet med Calgary den 17 november 2018 fick 26-åringen göra sin eferlängtade NHL-debut. Totalt blev det sex matcher i Oilers den gångna säsongen, och nu får Russell chansen till fler matcher.

Under natten till onsdagen meddelade Oilers att Russell skrivit på ett nytt kontrakt med klubben. Kontraktet har en lönetaksträff på 700 000 dollar per säsong, enligt CapFriendly, och sträcker sig över den kommande säsongen.

Den gångna säsongen stod Patrick Russell för 40 poäng (18+22) på 51 matcher i Oilers farmarlag Bakersfield Condors.

The #Oilers have signed forward Patrick Russell to a one-year contract extension. The 26-year-old Denmark native compiled 40 points (18 goals, 22 assists) in 51 games with the @Condors last season, in addition to suiting up for his first six @NHL games. pic.twitter.com/FSx7tUbIJQ

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) June 11, 2019