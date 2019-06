Foto: Bildbyrån

En 52 år väntan är över. St. Louis blev i natt Stanley Cup-mästare för första gången efter en 4-1-seger i den sjunde finalmatchen mot Boston.

De orkade inte knyta ihop säcken inför hemmapubliken i Enterprise Center i match sex. Men i natt var det St. Louis Blues som var effektivast i den sjunde och helt avgörande finalmatchen. Trots att de var tillbakatryckta under stora delar av matchen tog de till sist en ganska bekväm seger borta i TD Garden.

Ryan O’Reilly styrde in 1-0 i den första perioden och han blev då den första spelaren på 34 år, sedan Wayne Gretzky, att göra mål i fyra raka finalmatcher. Men det var några minuter senare som den verkliga käftsmällen kom för Bostons del. Då tog Alex Pietrangelo till vara på ett svagt byte från Brad Marchand, bröt in framför kassen, och snärtade in 2-0 bakom Tuukka Rask.

Boston skapade chans på chans på chans i den första perioden. Men Jordan Binnington, som fått symbolisera St. Louis otroliga klättring från en jumboplats i NHL till nattens vinst, var strålande i kassen. Inte minst hade Marcus Johansson tre heta chanser i den första perioden. I slutperioden var det hans landsman, Joakim Nordström, som hade den bästa målchansen. Men det gick helt enkelt inte att överlista rookiesensationen i St. Louis målbur.

LÅG SIST I LIGAN

I stället för en 2-1-reducering från Nordström avgjordes matchen definitivt när Vladimir Tarasenko hittade fram till Brayden Schenn som tryckte in 3-0, halvvägs in i den tredje perioden. Bruins fortsatte trycka på för att få in en reducering även efter Schenns fullträff – men det blev aldrig riktigt spännande utan det blev också 4-0 genom Zach Sanford. Först med ett par minuter kvar spräckte Bruins Jordan Binningtons nolla då comebackande Matt Grzelczyk blev målskytt.

– Han är ”awesome”. Han är otrolig, sade St.Louis-stjärnan Vladimir Tarasenko om sin målvaktshjälte.

St. Louis Blues upphämtning är den största i NHL-historien. I november sparkade de Mike Yeo och ersatte honom med Craig Berube, som sågs som en paniklösning och som fick mycket kritik för sina år i Philadelphia. Så sent som i början av januari låg de sist i hela NHL. Nu har de vunnit sin första Stanley Cup någonsin. Ingen av dagens NHL-organisationer hade gått lika länge utan att vinna någon Stanley Cup. Nu är klubben som tidigare sågs som en förlorarklubb bäst i världen.

– Det är otroligt. Jag är stolt att få dela ögonblicket med de här, sade Vladimir Taraseko efter segern och blickade ut mot lagkompisarna.

Oskar Sundqvist, Carl Gunnarsson och Alexander Steen är de svenska inslagen i årets Stanley Cup-vinnare.

– Det är så mycket känslor. Fy fan vad roligt! Man vet vilken resa många spelare gått igenom, säger Carl Gunnarsson till Viasat.