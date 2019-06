Den förre St.Louis spelaren Troy Brouwer var en av de första att gratulera sin gamla klubb till nattens triumf. Sedan påminde han om att han själv verkar vara en garanti för att vinna Stanley Cup – utan att tillhöra klubben.

Det tog 52 år, men inatt stod äntligen St.Louis Blues där som Stanley Cup-segrare. Säsongen 15/16 spelade Troy Brouwer i laget och han var en av de första att gratulera sin forna klubb via Twitter.

Innan han påminde om en udda sak.

Apparently if I play for your squad a few years later you win the #StanleyCup @NHLBlackhawks @Capitals @StLouisBlues @NHL #NHL

— Troy Brouwer (@TroyBrouwer36) June 13, 2019