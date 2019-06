Daniel Rosengren är klar för Almtuna. Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg

Almtunas lagbygge inför säsongen fortsätter att ta form. Under fredagsförmiddagen meddelade Uppsalaklubben att man värvar in 19-årige Daniel Rosengren från Kallinge/Ronneby.

Det är två veckor sedan beskedet kom att Almtuna tar Panterns plats i Hockeyallsvenskan den kommande säsongen. Sedan dess har Uppsalalaget värvat friskt för att fylla en trupp för hockeyallsvenskt spel, och i dag presenterades nästa pusselbit i lagbygget.

Den 19-årige målvakten Daniel Rosengren hämtas in från Hockeyettanklubben Kallinge/Ronneby.

– Daniel Rosengren är en lugn, trygg och ödmjuk kille. På isen är han en talangfull målvakt som spelar med en enkelhet i sitt spel efter en tydlig spelidé, säger Almtunas målvaktstränare Sebastian Jonsson till klubbens hemsida.

STORSPELADE I ALLSVENSKA DEBUTEN

Rosengren, som har ett förflutet i Djurgårdens juniorverksamhet, spelade elva matcher för Kallinge/Ronneby den gångna säsongen. Under dessa matcher noterades han för en räddningsprocent på 91,5 procent och släppte i snitt in 2,30 mål per match.

19-åringen fick även chansen i en Hockeyallsvensk match med Karlskrona. Rosengren byttes in i tidigt i hemmamatchen mot Västerås och räddade 27 av 28 skott i förlustmatchen.

Sedan tidigare har Almtuna lånat in JVM-aktuelle målvakten Jesper Eliasson från Växjö.