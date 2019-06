Experterna kan inte komma överens om vem som förtjänar att vinna Calder Trophy. Foto: Bildbyrån

Elias Pettersson, Rasmus Dahlin och Jordan Binnington är nominerade till Calder Trophy som delas ut till årets rookie. Fem experter på nhl.com pekar ut vem som borde vinna och de är inte överens.

Calder Trophy delas varje år ut till den spelare som har varit bäst under sin första säsong i världens bästa liga, NHL. Tre svenskar har tidigare vunnit priset, Peter Forsberg 1995, Daniel Alfredsson 1996 och Gabriel Landeskog 2012.

Nu är dock chansen stor att vi får se en fjärde svensk vinnare av priset. Av de tre finalisterna är två av dem från Sverige. Rasmus Dahlin, som valdes först i draften förra sommaren och Elias Pettersson, som vann SHL:s poängliga förra året, utmanas endast av St.Louis Blues succémålvakt Jordan Binnington.

TRE RÖSTER PÅ PETTERSSON, TVÅ PÅ BINNINGTON

Vinnaren bedöms endast utifrån grundseriespelet, varken Dahlin eller Pettersson spelade i årets slutspel. Fem av experterna på nhl.com har nu gått och sagt vem de tycker borde vinna priset och de tycker olika.

Elias Pettersson har varit den stora favoriten till priset under nästan hela säsongen. Tre av experterna tycker också att det är det svenske stjärnskottet från Ånge som borde ta hem utmärkelsen.

”Calder Trophy är så nära avgjort som det kan bli enligt mig. Pettersson förtjänar att vinna stort. Ingen rookie i NHL har haft lika stor betydelse för sin klubb som den 20-åriga svensken. Han är den enda anledningen till att det återigen finns en optimism kring framtiden i Vancouver”, skriver Tim Campbell.

”GÅR ATT ARGUMENTERA FÖR ATT HAN BORDE VINNA HART TROPHY”

Två av experterna håller dock inte med. De väljer istället att ge utmärkelsen årets rookie till Jordan Binnington, trots att hans fantastiska slutspel som slutade i en Stanley Cup-seger inte räknas med.

”När man tittar på det han gjorde för Blues och vilken skillnaden det var på laget innan han kom in så är det tydligt för mig att Binnington är rätt val för Calder Trophy. Pettersson hade en fantastisk säsong och kommer att bli en storstjärna. Han kanske kommer att ha en mycket bättre NHL-karriär än Binnington men den här säsongen var målvakten bäst. Han gjorde störst skillnad för sitt lag, Blues säsong vände helt och hållet när han dök upp. Han gjorde allting bra, det går till och med att argumentera för att Binnington borde vinna Hart Trophy (grundseriens MVP). Han borde vara den självklara vinnaren av årets rookie”, skriver Dan Rosen.

Elias Pettersson vann poängligan för rookies i överlägsen stil. Hans 66 poäng på 71 matcher var över 20 poäng bättre än tvåan Brady Tkachuk. Det gav honom också en seger i Vanocuvers interna poängliga.

Jordan Binnington, till skillnad från de andra två, kom in mitt under säsongen och startade sin första match den 7 januari. Han vann 24 av de 32 matcherna han spelade och släppte in 1,89 mål per match (bäst i NHL) och hade 92,7 i räddningsprocent. Det finns dock en del som tar upp att Binnington spelade knappt halva säsongen och därför inte borde vinna. 2016 vann till exempel inte Connor McDavid då han bara spelade 45 matcher.

Rasmus Dahlin pekas inte ut som favorit att vinna av någon av experterna och har själv sagt att han tycker att Elias Pettersson borde vinna.