Mikael Wikstrand och Jesse Virtanen är två tunga tapp för Färjestad. Foto: Bildbyrån

Förra säsongen vann Färjestad grundserien och tog sig till semifinal i slutspelet. Trots en rad förändringar i truppen så tror Värmlands Folkblads Johan Ekberg att klubben är tillbaka i toppen för att stanna. Och trots tunga spelartapp finns det ingen anledning till panik menar han.

— Det tycker jag är lite överdrivet att ha i det här läget, berättar han för hockeysverige.se.

Färjestad har på senare tid drabbats av en rad tunga tapp. Både väntade och lite mindre väntade. Toppbackarna Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand har dragit till KHL och Theodor Lennström valde Frölunda. På anfallssidan har de bland annat tappat Oskar Steen, Joakim Nygård och Fabian Zetterlund till NHL. Vi tog hjälp av Värmlands Folkblads hockeyreporter Johan Ekberg för att ta tempen på Färjestad just nu.

Dina spontana tankar om Färjestad inför nästa säsong?

— Jag kan väl säga som så här: Jag vet att det finns många fans som i princip har panik över hur läget är och det tycker jag är lite överdrivet att ha i det här läget, inleder han.

KOMMER HITTA ERSÄTTARE

Ekberg menar att det kan tyckas som att alla andra SHL-klubbar gör klassvärvningar i parti och minut, men att det inte finns skäl till någon större oro bland FBK-anhängarna.

— Först ska NHL säga sitt och sedan KHL och Schweiz. Sen kan det vara först därefter som SHL-klubbarna får läge att slå till.

Han fortsätter med att utveckla sina tankar om det senaste tappet i Wikstrand.

— De har vetat ett tag att han skulle försvinna, så det kommer knappast som en blixt från klar himmel. Det två toppbackar som ska ersätta och en forward till som ska in. Jag är helt övertygad om att de inte hade släppt Wikstrand i det här läget om de inte hade känt att de skulle klara av att fylla den luckan som blir efter honom.

— När jag tittar runt så finns det ändå bra backar på marknaden, ganska meriterade backar som är lediga fortfarande.

— Man kan se det på två sätt. Jag är helt övertygad om att Färjestad kommer landa två bra namn på de backplatserna som ska in. De har pengarna till det.

Det andra sättet att se det på enligt Johan Ekberg är att en sån här värvning m-å-s-t-e bli rätt.

— Värvar du en spelare till fjärdekedjan så spelar det inte jättestor roll om han lyckas eller inte. Du kommer kunna plocka upp någon junior eller hitta någon billig ersättare under säsongen att fylla den luckan.

— Men om du bommar på dina tänkta topp två-backar, då kommer det bli jobbigt. Hur bra en spelare än presterat i en annan liga, jag tror det kommer bli svårt att hitta någon som spelat i SHL, så vet du aldrig hur anpassningen till SHL kommer gå.

TILLBAKA SOM TOPPKLUBB

Känslan runt Färjestad är att de är en välmående förening som sakta men säkert är på uppgång igen efter några resultatmässigt skrala säsonger för några år sedan.

— För två och ett halvt år sedan slog de in på en ny väg när Håkan Loob klev åt sidan och Peter Jakobsson kom in. Kort därefter så valde de att plocka in Johan Pennerborn som ny tränare.

Jakobsson och Pennerborn. Där och då två orutinerade pjäser i sammanhanget med noll rutin på nivån gällande de roller de var tänkta att axla.

— Det var en våghalsig satsning, det baserar jag mycket på att man samtidigt gick ut med och sa att man skulle vinna SM-guld om tre år. Det är ju nästa år det senast.

— Jag tyckte då, när de presenterade den planen, att…”Stackars Johan Pennerborn och Peter Jakobsson”. Man får inte glömma att detta var två år sedan och då var Färjestad ett mittenlag i SHL. Det var flera år i rad som de hade hamnat sexa och sjua i serien och inte var nära att på ett realistiskt sätt nämnas som ett guldlag.

Säsongen som var vann Färjestad grundserien.

— De vann serien för att de hade en formtopp under de sista veckorna där några andra hade en lite sämre form. Backar man till omgång 40 så var det lika realistiskt att Färjestad skulle hamna nia, som att vinna serien. Det var ju så jämnt.

— Totalt sett så tycker jag att de tagit rejäla kliv och åter tagit sig till att vara en guldkandidat. Nu är det alldeles för många lagbyggen som är alldeles för ofärdiga för att man kan göra någon utvärdering och jämföra trupperna mot varandra.

VIKTIGT SIGNALVÄRDE

Det tyngsta nyförvärvet hittills inför nästa säsong heter Victor Ejdsell.

— En prestigevärvning, slår Johan Ekberg fast innan han fortsätter:

— Det var en ”hemmapöjk”, en värmlänning som de tappat greppet om för att de inte riktigt tog hand om honom som de behövde.

Ejdsell fick aldrig riktigt chansen i a-laget förra gången han var i Karlstad och istället skrev han på i allsvenskan till säsongen 16/17.

— Att det blev BIK Karlskoga var väl inte så konstigt, men sedan att det blev HV…Det kändes nog lite, menar Ekberg.

Ejdsell skrev på för Nashville efter sin succésäsong i Karlskoga, där han vann hela allsvenskans poängliga och dessutom fick debutera i Tre Kronor. Efter en utlåning från NHL-klubben till HV71 17/18 åkte han över Atlanten. Innan dess hade han dock trejdats av Predators till Chicago.

Det blev ingen NHL-plats för Ejdsell, som spenderade hela säsongen i AHL och i våras åkte Färjestad över till USA för att sälja in en vision om hur de såg på honom.

— Det är en jåtteprestigevärvning att kunna vända det. Från att ha tappat greppet till…Jag ska inte säga att han hyste agg, men han kände sig felbehandlad av Färjestad. till att han ändå väljer dem när han kommer hem. Det var ett signalvärde i att han kommer.

Enligt Ekberg så verkar dock inte tanken från Färjestads sida vara att använda Ejdsell som center.

— De ser honom som ytterforward verkar det som. Jag vet såna som har spelat med honom i Karlskoga som tycker att han är bäst som center, att det är som center han absolut ska gå. Så vi får väl se. Jag skulle inte bli förvånad om det blir som ytterforward han kommer att starta.

— De har Johan Ryno och Linus Johansson som topp två-centrar. Du kan ju ha Victor Ejdsell som tredjecenter och ha en jättebredd, men jag vet samtidigt att de gärna vill ge Axel Ottosson en mer offensiv roll än vad han hade i år.

Intervjun med Johan Ekberg gjordes innan Hockeynews uppgifter om att också Linus Johansson kan vara på glid till NHL kom. Men än så länge, när denna intervjun publiceras, tillhör centern Färjestad.

Blir Färjestad ett topplag?

— Det skulle jag tro ändå. Det är jättemånga tunga tapp. Oskar Steen hade jag som en av hela SHL:s bästa forwards förra säsongen. Han tjänade 30 000 i månaden. Det går inte att ersätta honom, det är helt omöjligt.

— Men det finns ändå en rejäl stomme på forwardssidan. Det känns som en grund att stå på för att verkligen vara med och utmana.

BACKSIDAN FRÅGETECKEN

Däremot är backsidan ett större frågetecken.

— Backsidan blir avgörande. Ifjol gick de in med nästan samma backuppsättning, det var Robin Press som kon in för att täcka upp för Anton Grundel. Till i år har de bytt ut nästan hela backuppsättningen och det är bara Johan Ivarsson, Jens Westin och Sebastian Erixon kvar. Sen är det fem nya backar som är runt dem.

— Det är ändå en helt ny lagenhet som ska spelas ihop, avslutar Johan Ekberg.

Hockeysverige gör en rundringning till lokala journalister som känner SHL-lagen på respektive ort väl. Här nedan kan du läsa de sju tidigare delarna i serien.

Linköping: ”Vill man inte vara med på tåget är det bättre att man hoppar av”

Växjö: ”Myten om Rahimi är ganska överdriven”

Malmö: ”Tror han har minst 35 poäng i sig”

HV71: Tror på ett uppsving för JVM-forwarden

Örebro: Hittar ljusglimtar mitt i spelarflykts-eländet

Skellefteå: ”Jag tror att han kan bli en jättesuccé”

Brynäs: ”Ute på någon slags valkampanj”