Riikka Sallinen väljer att avsluta sin hockeykarriär. Foto: Reuters/Bildbyrån

Efter en lång spelarkarriär som började 1988 väljer nu Riikka Sallinen att lägga skridskorna på hyllan. Finländskan avslutar karriären vid 46 års ålder.

– Jag har inte längre glöden som krävs för att fortsätta, säger hon till YLE.

Riikka Sallinen har haft en lång och stor karriär. Hon har vunnit tre EM-guld, sex VM-brons, två OS-brons, SM-silver, fem finska mästerskap och senast ett VM-silver på hemmaplan. Sallinen har även valts in i finsk ishockeys Hall of Fame och valdes in i IIHF:s Hall of Fame som den första europeiska kvinnan.

Nu meddelar hon dock att karriären är över. 46 år gammal lägger hon skridskorna på hyllan.

– Jag har tränat hela tiden efter säsongen, men det har mest varit för skojs skull. Jag har inte längre glöden som krävs för att fortsätta. Glöden att verkligen ge järnet för att bli bättre som spelare, berättar Sallinen för Yle nu.

AKTUELL FÖR TRÄNARJOBB

Efter säsongen i HV71 stod det klart att hon inte förlängde sitt kontrakt. Därefter var det dags för VM i Espoo i Finland. Sallinen var en ledande figur i det hyllade landslaget som tog sig hela vägen till finalen och som förlorade mot USA efter straffar. Efter VM sade finländskan att hon ännu inte hade fattat något beslut men nu står det klart att VM-finalen var hennes sista match i karriären.

– Jag ville inte göra ett förhastat beslut. Så till vida var det ett lätt beslut då jag inte brann för att satsa längre. För mig är det uppenbart att det då är läge att hänga upp skridskorna, säger hon.

Sallinen tror dock inte att hon kommer att lämna ishockeyn helt och hållet.

– Jag har blivit kontaktad gällande tränarjobb, men det vågar jag inte ta ställning till ännu. Vi får helt enkelt se hur livet känns då ishockeyn inte tar åt sig så mycket tid som den gjort tidigare, säger hon till finländska Yle.

De två senaste åren har Riikka Sallinen varit lagkapten för HV71. Den gånga säsongen gjorde hon 51 poäng på 33 matcher vilket gav en sjunde plats i hela SDHL:s poängliga.