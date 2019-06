Matt Niskanen och Radko Gudas går åt varsitt håll i dagens trejd.

Bara dagar efter att säsongen kom till ända så bjuds vi på lågsäsongens första NHL-trejd. Flyersbusen Radko Gudas skickas till Washington Capitals i utbyte mot mästarbacken Matt Niskanen.

Radko Gudas är känd för att vara en tuff back som alltid spelar på gränsen till vad om är tillåtet. Han har flera avstängningar på sitt namn och hamnade senast i blåsväder efter att ha skadat Frölundas Mats Rosseli Olsen under VM.

Efter fyra säsonger i Philadelphia Flyers har tjecken nu gjort sitt i klubben. Under fredagseftermiddagen meddelade Flyers att 29-åringen har trejdats bort till divisionsrivalen Washington Capitals i utbyte mot Matt Niskanen.

– Vi är väldigt glada att Matt kommer att spela i Flyers. Han är en veteranback och högerskytt som har nått framgångar som Stanley Cup-mästare. Han har luggat mycket minuter i alla spelformer under sin karriär och kommer att vara ett gott inflytande på våra unga och talangfulla backar, säger Flyers GM Chuck Fletcher i ett uttalande.

FRIAR UPP LÖNEUTRYMME

Matt Niskanen är 32 år gammal och har spenderat sina fem senaste säsonger i den amerikanska huvudstaden. Under fjolårssäsongen var han en viktig del av laget som tog sig hela vägen till Capitals första Stanley Cup-triumf och har på så sätt skrivit in sig i historieböckerna.

– Vi skulle vilja tacka Matt för alla sina insatser för vår klubb de senaste åren. Han har varit väldigt professionell och var en viktig del av klubbens succéer. Vi vill önska honom och hans familj all lycka i framtiden, säger ”Caps” GM Todd MacLellan.

MacLellan fortsätter sedan med att presentera värvningen av backtuffingen Radko Gudas.

– Vi känner att den här trejden ger oss mer finansiell flexibilitet då vi har planer på att stärka upp laget på andra sätt. Vi är nöjda med att välkomna Radko till vår klubb. Han är en duktig defensiv back som spelar ett hårt och fysiskt spel.

Radko Gudas kontrakt är drygt två miljoner dollar billigare än det som Matt Niskanen har. Det innebär att Washington nu kan vara ännu mer aggressiva när det kommer till att värva free agents.

Den gånga säsongen har Gudas stått för 20 poäng på 77 matcher. Niskanen å sin sida har bidragit med 25 poäng på 80 matcher.