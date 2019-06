Det kostar på att gå långt i ett Stanley Cup-slutspel. Fråga bara Boston Bruins. Nu går klubben ut med de skador som lagets spelare drogs med under slutspelet.

De var så nära, men ändå så långt borta. En seger till var allt som krävdes för att Bosto Bruins återigen skulle kunna titulera sig Stanley Cup-mästare. St. Louis Blues var dock snäppet vassare i den sjunde och helt avgörande finalmatchen och kunde således vinna sin första Stanley Cup-titel genom tiderna.

Att spelare spelar med skador i Stanley Cup-slutspelet är inte någon hemlighet. Vad det är för typ av skada brukar däremot hållas relativt hemligt, men efter finalförlusten väljer nu Boston Bruins att gå ut med sin skadelista från slutspelet.

Bland namnen på listan syns bland andra superstjärnorna Patrice Bergeron (ljumske), Brad Marchand (ljumske, mage och hand) och David Pastrnak (tumme). Lagkaptenen Zdeno Chara spelade i slutet av finalserien med flertalet käkfrakturer samt en underkroppsskada.

Backen Kevan Miller kom aldrig till spel i slutspelet på grund av en knäskålsfraktur, men var nära att få göra comeback inför finalen. Då drog backen på sig ytterligare en fraktur i samma knäskål, vilket gjorde det omöjligt att spela för 31-åringen. Moore hoppas nu vara redo för spel lagom till starten av nästa säsong.

A look at some of the injuries that the Bruins were dealing with during and just ahead of the Stanley Cup Playoffs.

Obviously there's plenty more, but some described their various injuries as the regular "bumps and bruises" and nagging injuries.

