Florida förväntas göra allt i sin makt för att få stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij att skriva på för laget i sommar. Nu uppges Florida trejda bort James Reimer för att på så vis frigöra plats åt den ryske stjärnan.

James Reimer kom till Florida Panthers sommaren 2016 som free agent. Efter tre säsonger i klubben kan nu 31-åringens tid vara över.

Enligt uppgifter från George Richards och James Mirtle på The Athletic leta trejdalternativ för att kunna skeppa iväg Reimer. Målvakten har två år kvar på sitt kontrakt som har en lönetaksträff på 3,4 miljoner dollar.

Anledningen till att man vill trejda veteranen ska vara dels för att det inte riktigt fungerat som förväntat och dels för att göra plats åt den ryske stjärnmålvakten Sergeij Bobrovskij.

Bobrovskij blir free agent den 1 juli och Florida har länge ryktats vara ett av de hetaste alternativen för den ryske 30-åringen. Detta kan alltså ses som en del i satsningen på att locka till sig den dubble Vezina Trophy-vinnaren ner till Sunrise.

Reimer noterades för en räddningsprocent på 90 procent och släppte in 3,09 mål per match under de 36 matcher han spelade för Panthers den gångna säsongen.

Because of the way his contract is, do not expect a buyout; Reimer’s cap hit is $3.2m in second year so that does them little good. Team is working on a trade. https://t.co/6Clc2ji8sp

— George Richards (@GeorgeRichards) June 14, 2019