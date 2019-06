Det kostar på att gå långt i ett Stanley Cup-slutspel. Fråga bara Boston Bruins. Nu går klubben ut med de skador som lagets spelare drogs med under slutspelet. De var så nära, men ändå så långt borta. En seger till var allt som krävdes

En axelskada gjorde att han missade i stor sett hela den gångna säsongen. Nu får Gustav Olofsson chans till revansch, då han under gårdagskvällen skrev ett nytt ettårskontrakt med Montreal Canadiens. Gustav Olofsson hann bara spela två mat

Igår 18:07

Jordan Eberle trejdades till New York Islanders från Edmonton Oilers för två år sedan. Nu stannar han kvar i New York då han skriver på ett jättekontrakt med klubben värt cirka 260 miljoner kronor. Efter två starka säsonger i New York