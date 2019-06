Nu ska Erik Karlssons kontrakt med San José vara klart. Enligt uppgifter från Nordamerika har han kritat på för åtta år som ger honom mer än 11 miljoner dollar per säsong.

Det har spekulerats och åter spekulerats i Erik Karlssons framtid då hans kontrakt går ut i sommar. Klubbar som nämnts har varit New York Rangers, Tampa Bay Lightning och till och med en återkomst till Ottawa.

Men nu tyder allt på att han kommer stanna i San José, dit han kom i slutet av förra sommaren efter trejden med Ottawa. Det var TSN:s Bob McKenzie som först meddelade att allting tydde på att Karlsson skulle förlänga.

All signs are pointing to Erik Karlsson returning to SJ and re-signing with the Sharks, which would take the most prominent name off the 2019 UFA board.

