Boston var hårt skadedrabbat under Stanley Cup-finalen mot St.Louis. Nu ger GM Don Sweeney en lägesrapport – och avslöjar att Joakim Norström har en fraktur i foten.

För några dagar sedan gick Boston ut med den skadelista de drogs med under Stanley Cup-finalen mot St.Louis. På den fanns inte svensken Joakim Nordström med. Det gör han däremot nu när klubbens GM Don Sweeney lämnar en liten lägesrapport.

Joakim Nordström ska ha en fraktur i foten. Oklart när han ska ha dragit på sig den. I den sjunde och avgörande finalen spelade han över 18 minuter, mest bland Bruins forwards.

Enligt Sweeney så kräver skadan vila. Någon ytterligare information framgår ej.

Det är andra gången Nordström drabbas av en fraktur i år. I Winter Classic i början av året drabbades han av en fraktur i vaden och missade några veckors spel.

Injury updates per #NHLBruins GM Don Sweeney at end-of-season presser:

Anders Bjork — doing very well, will be full bore for camp

Zdeno Chara — will have procedure on elbow to clean up loose fragments

Joakim Nordstrom — had fracture in foot that will require rest pic.twitter.com/iCEVGoYiKx

— Boston Bruins (@NHLBruins) June 17, 2019