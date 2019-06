Anaheim har hittat sin nye huvudtränare. Det blir förhandsfavoriten Dallas Eakins som får jobbet, rapporterar TSN:s Frank Seravalli.

Han har varit huvudkandidaten genom hela processen och de kommande dagarna kommer Dallas Eakins presenteras som Anaheim Ducks nye huvudtränare, menar TSN. De övriga kandidaterna ska ha meddelats att de inte fått jobbet.

Dallas Eakins kommer närmast från klubbens AHL-lag, San Diego Gulls, som han förde till konferensfinal i slutspelet i år. 52-åringen har varit tränare för farmarlaget de senaste fyra åren och var dessförinnan huvudtränare i Edmonton Oilers under knappt två säsonger. Det är hans enda huvudtränaruppdrag i NHL. Tidigare har han även varit assisterande tränare i Toronto Maple Leafs och head coach i AHL-laget Marlies.

Dallas Eakins sågs för några år sedan som ett av hockeyvärldens mest spännande tränarnamn men misslyckades i Edmonton och fick vända ned i AHL igen med svansen mellan benen. Nu får han till sist en ny chans i NHL.

Den tidigare NHL-spelaren ersätter Randy Carlyle på tränarposten. Carlyle fick sparken under förra säsongen och ersattes då tillfälligt av general manager Bob Murray. Men nu utses alltså Eakins till permanent efterträdare.

Anaheim hade en tung säsong och slutade på 14:e plats i den västra konferensen, tio poäng bakom Colorado som knep den sista slutspelsplatsen.

Candidates who interviewed for #NHLDucks head coaching job have been informed they’re out. They believe Dallas Eakins is the last man standing. Formal announcement expected sometime this week. #TSN

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) June 16, 2019