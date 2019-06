Efter 814 NHL-matcher för Vancouver ser Alexander Edler ut att lämna Vancouver. Enligt Rick Dhaliwal på Sportsnet 650 ser parterna inte ut at komma överens om ett nytt avtal.

Det blev ingen trejd vid deadline och då talade det allra mesta för att Alexander Edler skulle förlänga sitt kontrakt med Vancouver. Men häromdagen kom uppgifter från Sportsnets Elliotte Friedman som sade motsatsen.

– Det finns definitivt en känsla att det har spårat ur en aning, sade Friedman i podcasten 31 Thoughts.

– Jag tror fortfarande att det finns en chans att han och Vancouver fortfarande kan hitta en lösning, men det är är betydligt svårare än vad någon förväntade sig att det skulle vara.

Nu tyder allt mer på att Alexander Edler kommer lämna. Enligt Rick Dhaliwal på Sportsnet 650 verkar det inte som att parterna kommer komma överens. Han skriver att det ser ut som att en av klubbens bästa backar i historien kommer ge sig ut på öppna marknaden när kontraktet går ut vid månadsskiftet.

Edler och Vancouver har fram till och med den sista juni att komma överens om en kontraktsförlängning. Skulle de inte göra det kommer den 33-årige backen att bli unrestricted free agent och således ha möjligheten att välja bland erbjudanden på den fria marknaden.

Edler är med sina 815 NHL-matcher i Vancouver den spelare som gjort sjunde flest matcher i klubben. Ingen back har gjort fler.

— Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) June 17, 2019