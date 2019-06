Han har spelat nio NHL-matcher sedan flytten från Djurgården till Nordamerika 2016. Nu skriver Andreas Englund ett nytt ettårskontrakt med Ottawa Senators.

Andreas Englund lämnade SHL och Djurgården efter säsongen 2015/16 för att jaga NHL-drömmen. Under de tre senaste säsongerna i Nordamerika har det emellertid blivit mestadels AHL-spel för den tidigare JVM-kaptenen.

Englund har spelat totalt nio matcher i NHL sedan flytten till Ottawa, varav tre av dessa kom den gångna säsongen. Nu står det klart att den tidigare Djurgårdsbacken förlänger sitt kontrakt med Senators.

Enligt CapFriendly har den 23-årige stockholmaren skrivit på ett ettårigt tvåvägskontrakt värt 700 000 dollar på NHL-nivå.

Englund noterades för 14 poäng (3+11) på 68 AHL-matcher med Belleville den gångna säsongen.

Ottawa #Senators have signed D Andreas Englund to a 1 year/2-way contract extension for the 2019-20 season.

NHL: $700,000

Minor: $80,000

When Englund's contract expires next summer, he'll be an RFA with Arbitration rights.https://t.co/rzUYAWStiI pic.twitter.com/4BzQ8jjThJ

— CapFriendly (@CapFriendly) June 18, 2019